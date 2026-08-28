Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock Il porta pranzo lavoro chic e comodo in sconto su Amazon

Settembre è il vero inizio dell’anno e, tra i buoni propositi del back to work, c’è sicuramente quello di adottare uno stile di vita più sano. Una delle abitudini migliori e più salutari che possiamo introdurre nella nostra routine è proprio quella di portarsi il pranzo da casa al lavoro o all’università. Preparare i propri pasti permette non solo di risparmiare, ma soprattutto di mangiare in modo più genuino ed equilibrato. In questa missione di benessere quotidiano, il vostro nuovo alleato ha un nome: la bento box Umami (ed è in super sconto proprio ora!)

Offerta Umami Lunch box ermetico + posate in 3 misure (colori vari)

L’equilibrio perfetto tra porzioni e design

Crediamo che il cibo debba essere fresco, saporito e nutriente, e questo contenitore ti aiuterà a creare porzioni sane che ti lasceranno perfettamente soddisfatto, ma senza esagerare. Pensata appositamente per gli adulti, la box ha una capacità notevole (a seconda della misura scelta) ed è divisa in due vaschette impilabili. Anche se a prima vista le vaschette potrebbero non sembrare enormi, la capienza è in realtà perfettamente calibrata per ospitare un pasto completo ed equilibrato per un utilizzo quotidiano.

Dal punto di vista estetico, ci troviamo di fronte a un oggetto dal design moderno, in tinta unita e dal gradevole stile giapponese. La versione con finitura nera ed effetto legno è particolarmente elegante, adatta davvero a qualsiasi contesto. Il tutto rimane compatto e sicuro grazie a un robusto elastico esterno che stabilizza l’ottima chiusura ermetica, permettendoti di trasportare pasti o snack comodamente nello zaino o in borsa senza timore di perdite.

Una dotazione “All-in-One” che fa la differenza

Ciò che rende questo porta pranzo davvero speciale è la sua dotazione interna, amatissima da chi l’ha già provata. Dimenticatevi di dover cercare posate in giro per l’ufficio: la schiscetta Umami include forchetta, coltello, cucchiaio e persino un set di bacchette. Questo è un dettaglio per nulla scontato che rende il set estremamente completo e versatile per ogni tipo di ricetta.

Offerta Umami Lunch box ermetico + posate in 3 misure (colori vari)

L’organizzazione interna è impeccabile grazie alla presenza di due divisori regolabili, utilissimi per separare alimenti diversi nella stessa vaschetta evitando spiacevoli mescolanze di sapori. A coronare il tutto c’è una praticissima scatolina per salse e condimenti dotata di un proprio tappo. È la soluzione perfetta per aggiungere olio, dressing o salse solo al momento del pasto, garantendo la croccantezza e la freschezza degli ingredienti.

Materiali sicuri e massima praticità

Chi utilizza la bento box Umami tutti i giorni ne apprezza in particolar modo la praticità estrema e la facilità di pulizia. Realizzata con materiali sicuri, completamente privi di BPA e vinile PVC senza sostanze chimiche, non trattiene in alcun modo odori o macchie sgradevoli.

Tutto il set è progettato per semplificarti la vita: è adatto per conservare cibi nel congelatore e può essere comodamente lavato in lavastoviglie (si consiglia il lavaggio a mano solo per il bellissimo coperchio in legno). Inoltre, puoi scaldare il tuo pranzo direttamente nel microonde sfruttando le comodissime valvole mobili in silicone presenti sui coperchi delle vaschette, pensate apposta per mantenere il cibo caldo all’interno più a lungo.

Offerta Umami Lunch box ermetico + posate in 3 misure (colori vari)

In questo momento la bento box Umami è in forte sconto e costa quasi la metà! Un’occasione davvero imperdibile e, forse, un segno per il tuo back to work in modalità healthy!

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale.