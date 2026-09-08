Tra smart working, università e giornate fuori casa, il computer portatile è tornato a essere il primo oggetto che finisce in borsa ogni mattina. Ecco come scegliere quello giusto, dalla fascia economica alla fascia premium

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

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Settembre porta con sé sempre lo stesso rito: la borsa che torna a riempirsi ogni mattina, l’agenda che si complica e quel momento in cui riapri il portatile dopo settimane di pausa per trovarlo lento, pesante, o con la batteria che dura la metà di quanto ricordavi.

Che tu debba tornare in ufficio, all’università o semplicemente rimetterti al lavoro da casa con più regolarità, il computer che porti con te fa una differenza enorme, ben oltre quello che dice la scheda tecnica.

Non serve necessariamente cambiarlo, ma se quest’anno hai deciso che è il momento giusto, ecco come orientarti tra i modelli in commercio, con qualche proposta per ogni fascia di prezzo.

Cosa guardare davvero prima di comprarne uno

La scheda tecnica di un portatile è piena di numeri che dicono poco sulla vita reale. Il peso conta più dei millimetri di spessore: la vera domanda è se entra nella borsa di tutti i giorni senza pesare sulle spalle e, tendenzialmente, la fascia tra 13 e 14 pollici sotto 1,3 kg resta quella più comoda da portare in giro.

La batteria va valutata allo stesso modo: il numero dichiarato indica se riuscirai a lavorare al bar, in treno o in aula tutto il giorno senza portarti dietro il caricabatterie e per questo conviene cercare almeno 10-12 ore di autonomia reale.

La RAM, oggi consigliata da almeno 16 GB per un uso da lavoro vero e proprio, è quella che ti permette di tenere aperte trenta schede del browser, la musica in sottofondo e una videochiamata senza che il computer rallenti o si scaldi.

Lo schermo va scelto in base a dove lavori di più: antiriflesso se stai spesso vicino a una finestra, OLED se al mattino lavori e alla sera guardi una serie con gli stessi colori brillanti. Infine l’SSD, idealmente da almeno 256-512 GB, è quello che fa riaccendere il computer in pochi secondi ed evita il fastidioso messaggio di spazio esaurito quando salvi foto o documenti pesanti.

I portatili da scegliere in base al budget

Più che dividerli per marca, ha senso scegliere il portatile giusto in base a quanto vuoi spendere e a cosa ti serve davvero, dalla fascia economica a quella premium.

Nella fascia economica il criterio non è la potenza bruta, ma la possibilità di avere un dispositivo affidabile per le attività di tutti i giorni, senza spendere una cifra sproporzionata rispetto all’uso che ne farai.

Un classico per chi lavora soprattutto con documenti ed email

L’HP 255 G8 è pensato per chi usa il computer soprattutto per email, documenti e navigazione, senza bisogno di prestazioni spinte. Ha una fotocamera che rende bene anche in stanze poco illuminate, comoda per le videochiamate di lavoro.

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Gira su Windows completo: la scelta giusta se ti servono i programmi desktop di sempre e non vuoi dipendere solo dal cloud.

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Il più leggero per chi vive dentro il browser

L’ASUS Chromebook è il più leggero e il più economico di questa lista, pensato per chi vive soprattutto navigando sul browser: email, Google Workspace, streaming. Si aggiorna da solo e appena fai login trovi già pronte tutte le app Google.

Asus

L’unico compromesso da conoscere: non ha una webcam integrata, quindi se fai spesso videolezioni o call in smart working ti servirà una webcam esterna.

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Nella fascia intermedia il salto si sente soprattutto nella qualità dei materiali e nella potenza reale del processore, con due strade molto diverse tra loro: l’ecosistema Apple oppure un notebook Windows pensato per durare negli anni.

L’ingresso più conveniente nel mondo Mac

MacBook Neo porta l’affidabilità di macOS a un prezzo mai visto prima in casa Apple, con uno schermo nitido e una struttura in alluminio che si sente premium al tatto.

Apple

È perfetto per navigazione, videoscrittura e streaming, mentre se lavori spesso con file molto pesanti o editing avanzato, meglio guardare altrove, perché la memoria non è espandibile.

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Il più potente per chi vuole margine nel tempo

Lenovo IdeaPad Slim 3, nella versione più potente di questa fascia, regge senza fatica il multitasking pesante: tante app aperte insieme, videochiamate e programmi di lavoro più esigenti.

Lenovo

Si ricarica velocemente anche solo per pochi minuti prima di uscire di casa e, a differenza del MacBook Neo, consente di aumentare lo spazio di archiviazione in un secondo momento, utile se prevedi di tenerlo per anni.

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Per la fascia premium il criterio cambia ancora: non si tratta più di risparmiare, ma di scegliere tra un notebook tradizionale pensato per lavorare su schermo grande e un due-in-uno pensato per la massima flessibilità.

Il due-in-uno definitivo, per chi non vuole rinunciare a niente

Il MSI Prestige 16 Flip AI+ è il modello per chi ha smesso di fare compromessi: lo schermo OLED da 16″ si piega fino a diventare un tablet touch, con una penna inclusa per prendere appunti o firmare documenti al volo.

MSI

La scocca in alluminio è sottile ma resistente, il sistema di raffreddamento lo mantiene silenzioso anche sotto sforzo e la batteria si ricarica rapidamente quando hai solo pochi minuti prima di uscire. È la scelta giusta se lavori con progetti impegnativi e vuoi il massimo in un solo dispositivo, senza badare troppo al prezzo.

Non disponibile.

Il grande schermo che non pesa in borsa

Il

LG

ribalta un’idea diffusa: uno schermo enorme da 17″, comodo per lavorare su più finestre insieme, pesa appena 1,379 kg, meno di molti modelli con schermo grande la metà.

La batteria copre tranquillamente un’intera giornata di lavoro e le funzioni di intelligenza artificiale integrate aiutano a cercare nei documenti e riassumere contenuti anche senza connessione.

È la scelta giusta se lavori spesso con più finestre aperte insieme e vuoi il massimo spazio visivo senza portarti dietro un peso morto in borsa.

LG gram Pro AI 17Z90U LG gram Pro AI 17Z90U Notebook, display 17 pollici, processore Intel, Copilot integrato, design ultraleggero