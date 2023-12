Rientro in ufficio, il dress code giusto da indossare

Ecco qualche idea di look su come vestirsi in ufficio per essere eleganti e chic

Fonte: Getty Images Idee di look per l'ufficio

Il look giusto in ufficio (così come in qualsiasi altro contesto) può fare la differenza. È inutile pensare che l’abito non faccia il monaco: sappiamo tutti che la prima impressione si costruisce nei primi 7 secondi in cui si incontra una persona e sul lavoro questo è ancora più importante!

Come vestirsi in ufficio: in generale

La prima regola? Ovvio, vestirsi in modo adatto al contesto.

L’aspetto deve essere sempre curato e non trasandato: al di là dell’abbigliamento, le mani in ordine, i capelli pettinati, indumenti puliti e stirati, scarpe lucide diranno moltissimo di voi e di come vi approcciate alla vita (e al lavoro di conseguenza).

Ricordatevi sempre le parole di Madame Coco in proposito: “Bisogna sempre essere eleganti, ogni giorno il destino potrebbe aspettarvi all’angolo”. Il destino potrebbe essere in questo caso una convocazione del capo per un aumento (nell’ipotesi migliore) o più probabilmente una riunione o una visita improvvisa, in cui sarà utile quanto meno non dare nell’occhio per un abbigliamento poco adatto alla situazione.

Look da ufficio: cosa tenere presente

I must have del dress code da ufficio

Una camicia bianca con sotto un reggiseno invisibile color carne, un blazer, un tailleur, una gonna nera al ginocchio, un paio di pantaloni neri a sigaretta, un cardigan in cachemire, una borsa capiente che possa ospitare tutti i vostri preziosi documenti, un paio di scarpe comode ma ben lucidate, con tacco medio, possibilmente largo e comodo: sono tutti capi semplici, facili da abbinare tra di loro e che vi salvano la vita in tantissime situazioni.

In caso di emergenza

La mattina avete il panico del “cosa mi metto oggi”? Infilatevi un abito intero, ad esempio un tubino nero, e potrete stare tranquille. Se poi la sera avete un appuntamento al ristorante, tenete nel cassetto una pochette, delle scarpe col tacco alto e un paio di orecchini da indossare prima di uscire.

Che colori preferire

Diciamo che la sobrietà vince sempre, soprattutto se lavorate in uffici che non hanno a che fare con grafica, creatività e simili. Bianco, beige, nero, grigio, blu saranno perfetti. Questo però non significa che non possiate aggiungere un tocco di colore per illuminare l’insieme: un accessorio colorato quindi sarà perfetto.

Cosa evitare in un look da ufficio

Meglio non indossare nulla di sexy

Anche se siete una bomba del sex appeal, non è il caso di dimostrarlo in ufficio, dove dovete possibilmente dar prova di doti più attinenti alla sfera professionale. Evitate quindi tutti i capi che riservereste per una cena con la vostra metà o per una serata in discoteca con le amiche.

I capi da evitare

Al bando reggiseni push up, scollature vertiginose, abitini sottoveste, paillettes, gioielli eccessivi, minigonne, cale a rete, sandali e tacco 12. Evitate anche il reggiseno bianco o nero sotto la camicia bianca (meglio un invisibile nude), i jeans a vita bassa, i top che lasciano l’ombelico in vista, i tessuti iridescenti, le gonne svolazzanti, abiti, camicie e pantaloni strizzati.

Per finire: cura di sé anche in ufficio

Prendetevi cura di voi stesse: meglio una seduta in più dal parrucchiere per una sistemata piuttosto che aggirarsi per l’ufficio con la ricrescita bianca in vista o un colore sbiadito e improbabile. In alternativa, prendetevi di coraggio e lasciate i capelli bianchi naturali, tenendo presente che dovrete curare molto di più viso e trucco per evitare di invecchiarvi. Quanto al make-up, uscire di casa senza avere operato qualche intervento migliorativo sul viso è come per un uomo andare al lavoro senza essersi fatti la barba: l’effetto sciatto è assicurato. Il trucco sarà ovviamente il più possibile naturale e luminoso, senza concessioni a colori shocking e a unghie dipinte di blu o rosso fuoco. Stesso dicasi per la nail art: in contesti business è meglio evitarla.