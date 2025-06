La bowling bag fa impazzire tutti: 5 modelli in versione low cost che puoi comprare online

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos Bowling bag

La borsa di tendenza del momento? Senza ombra di dubbio la bowling bag! Accessorio del desiderio, ossessione di trend setter e influencer, questa borsa è spuntata sulle passerelle già qualche mese fa, anticipando un trend che ci accompagnerà per tutta l’estate.

Ma cos’è una bowling bag? Si tratta di un modello di borsa ispirato alle sacche che venivano usate in passato dai giocatori di bowling per trasportare la propria palla.

Hanno dunque una forma allungata, sono capienti e comode da portare, ma anche super cool grazie a nuove forme, inserti particolari e materiali che fanno la differenza.

Impossibile non acquistarne una, seguendo la moda lanciata dalle celebrity, letteralmente ossessionate da questa borsa. Per acquistarne una non serve spendere un patrimonio, su Amazon infatti si possono trovare tantissimi modelli decisamente low cost e davvero trendy.

Partiamo, ad esempio, da un modello basic e sporty chic che puoi sfoggiare davvero in qualsiasi occasione. Stiamo parlando della bowling bag di Adidas.

In tessuto e con una comoda zip bidirezionale, costa meno di 30 euro ed è perfetta da abbinare a tanti look differenti, sia di giorno che di sera. Su Amazon la trovi in tre colori diversi: Black&Silver, Black&White, Warm Clay&White.

Adori gli accessori basic? Allora non puoi perderti questa bowling bag in pelle. Tanto semplice quanto d’impatto, ha un design minimalista e si può utilizzare tutti i giorni grazie ad un colore neutro e grande versatilità. Costa poco più di 26 euro ed è semplicemente favolosa!

Basic, ma non troppo. La bowling bag è così apprezzata perché si può personalizzare in base alle esigenze con elementi e piccoli accessori. Quella di Acuye ha dei deliziosi fiocchetti frontali che la rendono romantica e chic. Realizzata in ecopelle, costa poco più di 28 euro nella versione black, ma puoi trovarla (ad un prezzo inferiore) anche nelle tonalità rosa, silver o white.

Bowling Bag con tracolla Borsa bowling con tracolla e borchie

Se cerchi un modelli più elaborato e vuoi sentirti rock anche d’estate, prova questa bowling bag con borchie e tracolla. Comoda e cool, costa poco più di 23 euro ed è un’accessorio che ti accompagnerà per tutta la bella stagione (e oltre). Il pezzo che può fare davvero la differenza per rendere unico il tuo look.

Avevamo già detto che la bowling bag è versatile? Ve lo dimostriamo con questo modello da sera che è un vero e proprio gioiellino. Il prezzo è leggermente più alto rispetto alle altre versioni della bowling bag, ma ne vale davvero la pena.

In argento e in pieno stile Y2K, è perfetta per rendere favoloso e unico qualsiasi look. Puoi abbinarla, ad esempio, ad un mini abito black con sandali coordinati oppure sfoggiarlo con un abitino leggero dello stesso colore.

Inoltre aggiunge un tocco in più anche agli outfit di tutti i giorni. Costa 80 euro, ma si tratta di un investimento (pur sempre low cost considerando i costi delle borse firmate) da fare immediatamente per affrontare l’estate con l’accessorio giusto.

