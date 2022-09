5 outfit perfetti per rientrare a lezione con stile!

Fonte: Unsplash Look da scuola: 5 outfit perfetti per superiori e università

L’inizio delle lezioni si avvicina! Che ne dite di un rientro in grande stile? Per essere eleganti, basta poco: l’importante, quando si parla di lezioni, che sia la scuola superiore o l’università, è la comodità e soprattutto l’adeguatezza al luogo. Insomma: essere vestite in modo adatto a dove vi state recando… il che non significa vestirvi in modo noioso, ma solo con gusto! Ecco 5 outfit per voi.

1. La blusa e il pantalone comfy

Il vantaggio della blusa è che è ricercata abbastanza da costruire il look praticamente da sola. Potete permettervi quindi di indossarla anche con un paio di pantaloni dal taglio easy e confortevole, senza bisogno di un altro capo molto strutturato. Ovviamente, un paio di jeans funziona sempre! Ai piedi, le vostre sneakers preferite saranno perfette.

T-shirt e giacca in denim

La giacca in denim è un evergreen che funziona sempre! Potete portarla sopra ad una t-shirt bianca super basic e completare il look con un paio di pantaloni morbidi. Visto che dovrete stare sedute a lungo, meglio optare per tessuti che non vi costringano, confortevoli e magari leggermente elasticizzati.

T-shirt e jeans (anche un po’ strappati)

Dunque: io non sono contro ai jeans strappati in toto, ma per portarli ci vuole un po’ di senso della misura. Qualche strappo qui e là, soprattutto nella parte anteriore e sulle ginocchia, va benissimo. Se invece il jeans cade a brandelli e vi lascia mezze nude… beh, allora è un po’ eccessivo.

Jeans e pull

Il classico pull lavorato, anche a trecce, è l’ideale per un rientro chic: se volete, potete sdrammatizzarlo con un paio di jeans a vita alta, color indaco (il classico), ma anche grigi o neri.

Top e cardigan

Anche qui vale lo stesso discorso che si faceva per i jeans strappati: sappiatevi dosare. Il top a canotta va bene, soprattutto se in classe fa caldo, ma scollature eccessive sono fuori luogo, così come trasparenze eccessive. Meglio una semplice canotta a spalla larga o scollata all’americana, basica e naturalmente cool. Sulle spalle poi potete mettere un cardigan anche oversize e completare il look con pantaloni dal taglio asciutto e sneakers.