Matrimoni dal mondo, le tradizioni delle nozze in Vietnam

Fonte: 123RF Un matrimonio in Vietnam

Paese dalle tradizioni millenarie e dalla forte spiritualità, il Vietnam si contraddistingue anche per delle cerimonie nuziali molto ancorate alla tradizione. Sospesi tra sacro e profano, i fiori d’arancio locali includono un ruolo centrale delle famiglie ed una serie di rituali che accompagnano la coppia sin dal giorno del fidanzamento.

Curiosi di scoprirne di più? Tra preghiere, riti propizi e danze folkloristiche, ecco quali sono le tradizioni più comuni nei matrimoni in Vietnam.

Tradizioni pre-matrimoniali in Vietnam

Come in molti altri Paesi asiatici, anche in Vietnam le tradizioni nuziali iniziano ancor prima della cerimonia vera e propria. Ecco le più popolari.

Dạm ngõ (Incontro tra famiglie)

Il Dạm ngõ (conosciuto anche come Đám noi) è il momento in cui i genitori della sposa e dello sposo si incontrano per discutere del futuro fidanzamento della coppia, dopo che la ragazza abbia espresso l’intenzione di sposarsi. Questo incontro rappresenta il primo impegno ufficiale tra le famiglie.

Đám hỏi (Festa di fidanzamento)

La cerimonia formale di fidanzamento vietnamita, conosciuta come đám hỏi, rappresenta il primo passo nel percorso verso il matrimonio. Nel corso di questo evento, lo sposo e la sua famiglia chiedono formalmente alla famiglia della sposa la sua mano, oltre a conoscersi per la prima volta.

Secondo la tradizione del đám hỏi vietnamita, la famiglia dello sposo, dopo essere giunta a casa della ragazza, si dispone in fila con offerte di cibo e alcolici, e riempie i mam qua, cioè dei contenitori rossi per regali. Tra i presenti tipici si trovano bottiglie di Cognac costoso, riso glutinoso, tè pregiati, dolci, frutta e oggetti che simboleggiano prosperità, ricchezza e fortuna.

La famiglia della sposa, a sua volta, sfida lo sposo per dimostrare che è in grado di prendersi cura della futura moglie, facendogli fare flessioni, salti e altre attività ludiche. Dopo aver accettato l’offerta del giovane, l’unione tra i fidanzati viene sancita con candele e incenso per onorare gli antenati, e viene servito il tè ai genitori, nonni e anziani. Tutti si ritrovano infine nella casa dello sposo per una seconda cerimonia del tè, seguita da un pranzo offerto dal futuro marito.

Gli abiti nuziali in Vietnam

Il look nuziale svolge un ruolo molto importante durante i matrimoni in Vietnam: tutti i capi indossati, infatti, hanno un chiaro e preciso valore simbolico.

L’áo dài è l’abito tradizionale di nozze, che viene indossato dalla sposa in rosso, e dallo sposo in blu. Le coppie solitamente si fanno confezionare su misura i propri áo dài e spesso includono dettagli simbolici e personali nel design. Ad esempio, se lo sposo è nato nell’anno del drago, la sposa può incorporare nel suo abito un tessuto con un motivo di questo animale, e lo stesso può fare lui con il segno della futura moglie. Anche i colori dell’áo dài sono particolarmente importanti: la combinazione di rosso e oro, oppure il bianco totale, è riservata esclusivamente alla coppia nel giorno delle nozze.

Per quanto riguarda gli accessori, si cita invece un copricapo tradizionale vietnamita, chiamato khăn đóng, realizzato con strisce concentriche di stoffa. Di solito, la versione femminile è molto più grande di quella maschile e ha una forma asimmetrica, con la parte anteriore molto più inclinata rispetto a quella posteriore. Quella maschile, invece, è più piccola e uniforme tutt’intorno. Questi copricapi vengono indossati dalla sposa e dallo sposo e abbinati al colore dei rispettivi áo dài.

Tradizioni del matrimonio in Vietnam

Anche per quanto riguarda la cerimonia nuziale esistono dei rituali specifici che caratterizzano i fiori d’arancio in Vietnam.

Lễ rước dâu (Processione nuziale)

Nel giorno del matrimonio, la famiglia e gli amici dello sposo formano solitamente una processione, dirigendosi poi verso la casa della sposa. All’inizio del corteo c’è spesso una coppia, (come i genitori del ragazzo o una coppia anziana del gruppo), mentre lo sposo si trova alla fine, con in mano un bouquet. Ogni persona in fila, tranne la coppia di testa e lo sposo, porta dei vassoi coperti di stoffa con dei doni, solitamente alimenti per il banchetto: frutta, caramelle, dolci di riso e, in alcuni casi, un intero maialino da latte arrosto (heo quay).

Ad accogliere il corteo una volta giunti all’abitazione della sposa, ci sarà la famiglia di quest’ultima: dopo aver accettato i doni e raccolto i vassoi, una persona, di solito il padre della ragazza, tiene un discorso di benvenuto. Dopodiché, la sposa viene accompagnata nella stanza tra gli applausi, e lo sposo le offre il bouquet in segno del suo amore.

Preghiera all’altare e benedizione

In un secondo momento, la coppia prega all’altare e chiede la benedizione per il matrimonio. Prima pregano i genitori dello sposo, poi quelli della sposa, infine i neoconiugi insieme. La tradizione vietnamita non rientra perfettamente in nessuna delle grandi religioni mondiali, quindi le preghiere sono rivolte agli antenati.

L’altare è solitamente allestito con candele accese, piccole offerte di cibo e talvolta incenso, che i partecipanti tengono tra le mani durante la preghiera silenziosa. Al termine del rito, la coppia può scambiare gli anelli nuziali a vicenda: se durante la processione erano stati donati dei gioielli, questi vengono cerimonialmente indossati dalla sposa. Vengono anche regalate buste rosse con denaro, chiamate lì xì.

Lễ vu quy (Cerimonia del tè)

È tradizione includere una cerimonia del tè e un rituale con le candele nel giorno del matrimonio, chiamato vu quy, che significa appunto “cerimonia del tè” in vietnamita. In questo momento, la coppia serve il tè ai propri genitori e nonni: quando gli anziani ne bevono una tazza, accettano simbolicamente il matrimonio della coppia, e danno loro consigli per una vita matrimoniale lunga e felice. Il thành hôn, ovvero la cerimonia ufficiale in cui la coppia si sposa, segue la cerimonia del tè e si svolge presso la casa dello sposo.

Il ricevimento di nozze in Vietnam

Non ci sono molte tradizioni legate al ricevimento, poiché la maggior parte delle usanze vietnamite si svolge all’inizio della giornata. Il banchetto è di solito la parte più occidentalizzata del matrimonio, con il primo ballo, i brindisi e il taglio della torta.

Il menù

Il cibo è una parte fondamentale delle celebrazioni nuziali vietnamite, così come l’alcol. A proposito di quest’ultimo, non può assolutamente mancare il Cognac, uno degli alcolici più apprezzati nei matrimoni vietnamiti, probabilmente in virtù del fatto che in passato il Paese sia stato colonia francese.

In quanto alle portate, vengono solitamente servite in stile familiare, e in numero non inferiore ad otto. Alcuni piatti tradizionali includono: pesce fritto, anatra alla pechinese, zuppa di frutti di mare, gamberi al miele e noci, antipasti freddi di mare e riso fritto.

L’intrattenimento

Molti ricevimenti di nozze vietnamiti presentano spettacoli di danzatori del leone. Questa pratica serve a benedire la coppia per un matrimonio lungo e felice, oltre che a intrattenere gli sposi e gli invitati.