Matrimoni dal mondo, le tradizioni delle nozze in Brasile

Fonte: iStock Due sposi brasiliani

“Vietato restare seduti”: si potrebbe riassumere in questa frase lo spirito dei matrimoni in Brasile. Da Rio de Janeiro a San Paolo, i fiori d’arancio carioca sono un vero tripudio di musica, danze e colori in cui non ci si annoia mai.

Per quanto le coppie del posto stiano sempre più spesso prediligendo cerimonie moderne e personalizzate, esistono tuttavia ancora delle tradizioni imprescindibili in ogni matrimonio brasiliano che si rispetti: ecco quali.

Matrimonio in Brasile: cosa c’è da sapere

In Brasile è più probabile che un matrimonio duri un intero fine settimana piuttosto che un solo giorno. La vigilia delle nozze, la sposa si dedica di solito a momenti di relax con la famiglia in una spa locale. La cerimonia vera e propria, invece, si svolge più spesso di venerdì o sabato pomeriggio, ed è seguita da un ricevimento che dura tutta la notte e che può concludersi con una festa il giorno successivo.

Per quanto riguarda la location del sì, la maggior parte delle coppie sceglie destinazioni al di fuori delle grandi città. In molti casi si tratta di spiagge o splendide case di campagna, per una vera e propria fuga dal tran tran quotidiano. Gli invitati? In molti casi arrivano fino a 200.

Il ruolo di madrinhas e padrinhos

Le coppie brasiliane sono accompagnate sull’altare da madrinhas e padrinhos, che fungono da testimoni della cerimonia. Di solito non esistono una damigella d’onore della sposa o un best man (testimone principale) dello sposo. I festeggiati scelgono invece alcune coppie (tradizionalmente tre) per stare al loro fianco durante il rito: a volte si tratta di fidanzati o coniugi, ma possono anche essere semplicemente amici o familiari che gli sposi vogliono accanto a sé.

Il look nuziale in Brasile

Nei matrimoni brasiliani la sposa indossa il classico abito bianco, ma con una particolarità: sull’orlo del vestito sono incisi i nomi di tutte le sue amiche single. Questa pratica viene portata a compimento il giorno stesso del matrimonio, durante i preparativi, ed è considerato un gesto di buon auspicio. Gli sposi, invece, optano nella quasi totalità dei casi per uno smoking o un abito elegante.

I membri del corteo nuziale, infine, non indossano tutti lo stesso abito. Mentre i padrinhos possono indossare la stessa cravatta (a patto che sia stata regalata dagli sposi), le madrinhas non sfoggiano quasi mai lo stesso vestito: al contrario, indossano abiti lunghi di colori vivaci e differenti. Sarebbe simbolo di cattivo augurio qualora dovessero ritrovarsi con outfit della stessa nuance.

Il rito nei matrimoni brasiliani

Nella cultura brasiliana, l’ingresso dello sposo è (quasi) importante quanto quello della sposa. Prima che arrivi la futura moglie, l’uomo entra nel luogo della cerimonia accompagnato dalla madre o da una parente stretta. La sposa arriva di solito circa 10 minuti dopo lo sposo, a bordo di un’auto elegante.

Il suo ingresso è accompagnato da musica e da un gruppo di bambini che percorrono la navata portando un mazzo di fiori, un lecca-lecca gigante o un cartello romantico. Infine, la tradizione prevede due damigelle: una per spargere i petali e l’altra per portare le fedi.

La cerimonia media dura circa un’ora e include varie letture, lo scambio delle promesse e rituali che incorporano acqua, sabbia o fuoco. In Brasile è infatti comune celebrare gli elementi della natura e il loro simbolismo legato al matrimonio: l’acqua rappresenta la purificazione, la terra la fertilità , l’aria la leggerezza e la comunicazione, e il fuoco la fiamma dell’amore e della vita. Dopo la cerimonia, gli sposi e i testimoni firmano l’atto di matrimonio: è l’ultimo passaggio prima di dirigersi verso il ricevimento.

Il ricevimento di nozze in Brasile

Il momento più atteso in un matrimonio brasiliano è il ricevimento di nozze: la festa, che si protrae per molte ore, è caratterizzata da cibo, musica e tantissimi scherzi.

Il menù e i drink tipici

I matrimoni brasiliani prevedono tanti piatti locali, che variano a seconda della regione. Uno dei piatti più popolari è la feijoada, uno stufato a cottura lenta a base di fagioli e carne. Nel menù c’è spesso anche uno “spuntino dell’alba”, che viene servito molto tardi, un’ora o due prima della fine del matrimonio. Queste merende notturne includono mini hamburger, frappè, patatine fritte, wraps o popcorn.

Inoltre, non può assolutamente mancare un tavolo dei dolci con almeno dieci tipi diversi di dessert: si va dal brigadeiro (palline di cioccolato ricoperte di codette) al bem casado (biscotti ripieni di dulce de leche, il cui nome significa “ben sposati”). È tradizione servire il bem casado a fine ricevimento, confezionato elegantemente e regalato a tutti gli invitati come simbolo di prosperità e buona fortuna.

E i drink? Immancabile la caipirinha, cocktail nazionale brasiliano a base di cachaça (un tipo di rum), zucchero e lime. Si tratta di un vero e proprio must ai matrimoni brasiliani, tanto che spesso c’è un intero bar dedicato a questo drink. Altri cocktail frequenti sono gin tonic e Moscow Mule.

L’intrattenimento e gli scherzi

Durante la festa, ci sono alcuni momenti ironici che vedono protagonisti gli sposi. Tra questi, ci sono il sollevamento dei festeggiati sulle sedie, come avviene anche durante le nozze ebraiche, e il sollevamento dell’abito della sposa. In particolare, le donne circondano la neomoglie in pista e le sollevano la gonna in segno di buon auspicio.

Anche se è una tradizione ormai meno comune, nelle nozze in Brasile c’è anche l’usanza di tagliare la cravatta dello sposo in tanti pezzetti durante la festa. Ogni pezzo viene poi messo all’asta tra gli invitati, e la somma raccolta viene utilizzata dagli sposi per la luna di miele. Di solito, a condurre l’asta è un parente stretto o uno dei padrinhos.

I balli

Il ricevimento di un matrimonio brasiliano è tutto incentrato su musica e ballo. Oltre a band o DJ, molte coppie brasiliane scelgono un’attrazione dal vivo per divertire gli ospiti, come ballerini di samba del Carnevale. Sempre più spesso si vedono anche la sposa e lo sposo partecipare a un flash mob con gli amici, oltre a scendere in pista per il classico primo ballo.