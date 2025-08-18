Consigli per organizzare un matrimonio a settembre

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

iStock Due sposi in autunno

I matrimoni settembrini continuano a godere di grande popolarità. Con l’estate ormai agli sgoccioli e l’autunno alle porte, questo mese è considerato da molti sposi una cornice perfetta per il proprio sì, anche in virtù del clima mite e del rientro post vacanze.

Scegliere di sposarsi a settembre, ad ogni modo, potrebbe richiedere uno sforzo organizzativo maggiore, proprio considerando le peculiarità di questo periodo dell’anno.

Perché sposarsi a settembre

Settembre è un mese molto amato dai futuri sposi italiani: è infatti tra i più gettonati per i fiori d’arancio, collocandosi subito dopo giugno. I motivi della sua popolarità sono molteplici, e vanno riscontrati in diversi fattori.

In primis, sposarsi a settembre vuol dire poter contare su un clima mite e piacevole, che non sia né troppo caldo né troppo freddo. Queste temperature permettono quindi di scegliere anche location all’aperto senza bisogno di gazebo o tendoni per ripararsi dal sole.

In secondo luogo, c’è sicuramente una maggiore disponibilità degli invitati: pronunciare il sì in estate vuol dire spesso fare i conti con diversi forfait di amici e parenti, impegnati con le vacanze. A settembre, invece, la maggior parte avrà già fatto rientro in città. Infine, secondo la tradizione, settembre è considerato un mese fortunato, portatore di gioia e felicità.

Come organizzare un matrimonio a settembre

Settembre rientra tra i cinque mesi più popolari per sposarsi, insieme a maggio, giugno, agosto e ottobre. Per questo motivo, è consigliabile pianificare tutti i dettagli con anticipo, così da assicurarsi location e fornitori prima che siano al completo.

Il tema

Chi si sposa a settembre ha la possibilità di celebrare la transizione dall’estate all’autunno, e può utilizzare temi e colori associati ad entrambe le stagioni per allestire la propria cerimonia. Per questo motivo, le opzioni sono molteplici e molto variegate, anche a seconda delle esigenze degli sposi e, soprattutto, del loro gusto personale.

Molti scelgono di sfruttare le atmosfere della vendemmia organizzando una cerimonia ispirata al vino e ai suoi colori, utilizzando come location un’azienda vinicola. Si adattano molto bene alla cornice autunnale anche il tema country, dal sapore rustico e accogliente, e l’immancabile boho chic.

Se cercate qualcosa di più singolare e siete appassionati di cultura celtica, potete guardare proprio a questi scenari come fonte d’ispirazione per la vostra cerimonia. Altrettanto ricercata l’estetica dark academia, che dai social sta conquistando anche il settore del wedding: ispirato al mondo delle biblioteche e alla cultura gotica, questo tema è perfetto per cerimonie raffinate e misteriose.

La location

A settembre si può ancora sfruttare il clima piacevole organizzando il ricevimento in una location all’aperto: chi si sposa all’inizio del mese potrebbe puntare su un matrimonio in spiaggia, ma anche scegliere la montagna o una fattoria. Se preferite le atmosfere rustiche potete invece valutare strutture come fienili, baite o agriturismi.

Per un mix tra indoor e outdoor, optate per una location dotata di più ambienti separati, come un ristorante elegante con terrazza panoramica o un agriturismo immerso nel verde. Infine, se sognate un matrimonio sfarzoso, l’opzione migliore potrebbe essere una tenuta circondata dal foliage autunnale che funga sia da location che da alloggio per gli invitati.

Le decorazioni

Per quanto riguarda le decorazioni, gli esperti consigliano di sfruttare elementi naturali di stagione per regalare agli ospiti una full immersion autunnale. Potete quindi utilizzare tessuti come juta, lino e cotone grezzo per tovaglie, runner o sacchetti per le bomboniere, mentre per i centrotavola abbinate ai fiori mele, grappoli d’uva o frutti di bosco.

In quanto alle luci, le candele saranno le vostre migliori alleate: che abbiate organizzato la cerimonia in uno spazio indoor o outdoor, vi aiuteranno a rendere tutto più romantico e sofisticato.

Il menù

A cavallo tra due stagioni, il mese di settembre permette agli sposi di inserire nel menù una vasta gamma di verdure e frutti: potete puntare su broccoli, carote e cavolo riccio per comporre delle gustose insalate gourmet, patate e zucche come contorni, o ancora mele o pere nei dessert.

Quali ricette non possono assolutamente mancare? Risotti con verdure di stagione, ravioli ripieni o arrosti. In quanto ai dolci, via libera a crostate o naked cake con frutti di bosco.

I fiori

Anche per quanto riguarda i fiori esistono numerose opzioni per il bouquet della sposa o per realizzare delle suggestive installazioni: su tutti dalie, ortensie, rose, lisianthus e solidago sono le varietà più gettonate. Anche altre varietà estive che continuano la loro fioritura come come girasoli, gerbere, margherite, orchidee e calle possono rivelarsi un’ottima scelta.

L’abbigliamento

La scelta del look per un matrimonio settembrino dipende molto dal luogo selezionato per il ricevimento: informatevi quindi sulle temperature tipiche del periodo e controllate le previsioni per decidere cosa indossare.

Nelle località più calde, prediligete abiti e completi in tessuti leggeri come seta, organza e lino. Nei luoghi più freschi, invece, puntate su materiali più pesanti ed eleganti come broccato e mikado di seta per gli abiti, o gabardine per i completi. Le spose, in particolare, possono scegliere abiti leggeri con maniche lunghe oppure coprispalle per la sera.

In quanto alla scelta dei colori, sono consigliatissime le tonalità gioiello: su tutte lo zaffiro, che si abbina perfettamente ai paesaggi autunnali. Impossibile non citare nuance avvolgenti come bordeaux, arancione bruciato, verde bosco e oro per i look degli invitati, ma anche tinte più tenui come il beige e il rosa antico per gli accessori della sposa.

L’intrattenimento

L’intrattenimento di un matrimonio settembrino può essere molto vario, approfittando delle temperature ancora miti e della luce serale più lunga. Si va dalle classiche performance musicali, con dj set o quartetto d’archi, alle attività più ricreative, come ritrattisti o spettacoli di magia. Se pensate ad un photobooth, assicuratevi che sia in linea con lo stile e l’atmosfera della cerimonia.

Il budget

Poiché settembre è un mese molto ambito per i fiori d’arancio, è probabile che i fornitori aumentino i prezzi. Tenetelo a mente quando iniziate ad allestire il sì, soprattutto se la location desiderata è popolare. Nella stesura del budget, stabilite le priorità e valutate cosa può essere ridimensionato o tagliato, se necessario.