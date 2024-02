Fonte: iStock Location di matrimonio

Quando si è chiamati ad organizzare un matrimonio, il prima dilemma con cui confrontarsi è senza dubbio la scelta della location. Se infatti nel caso di bomboniere o fiori non vige alcun tipo di obbligo, è invece sempre necessario avere un luogo in cui poter ricevere amici e parenti. Assicurandosi, ovviamente, che l’ambiente rifletta la personalità dei festeggiati ed il tema da loro scelto per la cerimonia.

Che si tratti di una villa d’epoca o di un più modesto agriturismo, trovare una location che rispecchi tutti i requisiti richiesti dai futuri sposi potrebbe rivelarsi un’impresa piuttosto ardua. Soprattutto se il giorno del sì è previsto in un periodo di alta stagione. Come fare quindi per assicurarsi di avere una location di matrimonio perfetta? Scopritelo nella nostra guida.

Come scegliere una location di matrimonio perfetta

Tutte le coppie in procinto di sposarsi sognano per il proprio sì un luogo in grado di restituire un’atmosfera magica alla loro cerimonia. Ma oltre a quello estetico, sono molti i fattori da tenere in considerazione: che si tratti di una romantica villa con vista sul lago, oppure di una tenuta di campagna in stile cottagecore, non perdete di vista le questioni di ordine pratico e logistico.

Nello scegliere una location bisogna ad esempio tenere in considerazione il numero di ospiti che questa debba contenere, il budget a disposizione, e anche la facilità con cui possa o meno essere raggiunta da tutti gli invitati. Ma qual è l’iter che ogni coppia dovrebbe seguire per riuscire a risolvere questa difficile impresa? Ecco qualche consiglio da seguire.

Rivolgetevi ad un wedding planner

Confrontarsi con un wedding planner o un concierge prima di iniziare a visitare le location nuziali potrebbe rivelarsi un’ottima idea. Una volta raccolte le vostre preferenze, questi professionisti potranno consigliarvi la cornice perfetta considerando il numero di ospiti della vostra cerimonia e lo stile che avete scelto per i fiori d’arancio. Potrete ricorrere ai loro preziosi consigli anche per regalare un nuovo volto alla location su cui avete messo gli occhi e renderla più affine al vostro tema nuziale.

Scegliete un ambiente che rifletta il vostro stile matrimoniale

Potrebbe sembrare ovvio, ma una delle caratteristiche principali che una location nuziale dovrebbe possedere è la coerenza con lo stile da voi scelto per la cerimonia. L’estetica nuziale passa ovviamente anche attraverso il luogo che farà da cornice al vostro sì, ed è importante curarne l’atmosfera nei dettagli.

Se state pensando ad un matrimonio moderno e contemporaneo, ad esempio, puntate su gallerie d’arte e ristoranti dal design sofisticato, oppure magazzini e fabbriche rivisitati per l’occasione. Nel caso in cui stiate organizzando una cerimonia rustica e bucolica a stretto contatto con la natura, invece, non potrete che scegliere uno spazio all’aperto: via libera quindi a parchi, cortili ed anche tenute di campagna.

Non perdete di vista la guest list

Assicuratevi di avere tra le mani il numero esatto di ospiti del vostro matrimonio prima di mettervi alla ricerca della location nuziale, così da esser certi che riesca a contenerli tutti. Le coppie infatti spesso sottostimano il numero di persone che inviteranno, lasciandosi prendere la mano dalla gioia del momento. Fissare invece con largo anticipo un tetto da non sforare si rivelerà molto importante non solo per la scelta della location, ma anche per il vostro budget.

Pensate anche alla comodità dei vostri invitati

Avete invitato alle vostre nozze molte persone che arrivano da lontano, o state organizzando un destination wedding? Gli esperti consigliano di optare per una struttura che sia facilmente raggiungibile o che sia poco distante dall’hotel in cui alloggeranno gli ospiti. Non sacrificate la loro comodità: assicuratevi che raggiungano agevolmente il luogo della cerimonia e che godano di spazio a sufficienza per rilassarsi.

Informatevi sui servizi offerti dalla location di nozze

C’è un altro fattore da tenere in considerazione quando si opta per una location piuttosto che per un’altra: il numero di servizi che essa include. Tendenzialmente, quando si sceglie un ristorante o un agriturismo, table setting e menù sono sempre compresi. Se da un lato questa opzione potrebbe rivelarsi più economica e sicuramente più comoda, dall’altro potrebbe non rispettare in pieno la vostra visione estetica di fiori d’arancio. Non è detto infatti che gli interni e l’arredamento riflettano la vostra palette nuziale, motivo per cui potreste dover aggiungere dei piccoli dettagli di stile che potrebbero far crescere leggermente i costi da voi previsti.

Nel caso in cui abbiate invece scelto una villa, una tenuta in campagna o un luogo a cui siate particolarmente legati, ricordatevi di aggiungere al prezzo del semplice affitto i costi di catering e decorazioni. In quest’ultimo caso, rivolgetevi a diverse società specializzate di wedding per avere più preventivi da poter confrontare.

Tenete d’occhio il budget

Fissare con anticipo un budget nuziale da non superare è fondamentale quando ci si mette alla caccia della location perfetta. Oltre ai costi previsti per l’affitto della struttura o dello spazio (di qualunque tipo esso sia), sono infatti da considerare anche le spese per allestimenti e decorazioni floreali.

Stabilite quindi cosa è prioritario per voi: se non avete assolutamente intenzione di rinunciare alla location dei vostri sogni, preparatevi ad un allestimento low profile che vi permetta di contenere i costi. Nel caso in cui vi rendiate conto che sommando affitto e decorazioni la cifra sia troppo alta, tenete aperta un’opzione B. Assicuratevi di avere almeno tre o quattro alternative tra cui poterci poter scegliere.

Stabilite le vostre priorità

Spesso trovare una location che rifletta al 100% le necessità di una coppia potrebbe rivelarsi un’impresa impossibile. Alcune potrebbero essere dotate di un’estetica perfettamente in linea con quella dei vostri fiori d’arancio, ma allo stesso tempo non avere le dimensioni adatte a contenere tutti gli invitati. Altre invece potrebbero essere estremamente comode da raggiungere, ma mancare di quell’appeal da voi tanto agognato.

Prima di mettervi alla ricerca della vostra cornice nuziale, quindi, cercate di capire quali siano le vostre priorità, e non lasciatevi sedurre dalle mode del momento o dalle immagini da sogno spulciate sui social. Optate per un luogo che rispecchi in pieno la vostra idea di fiori d’arancio, e riservatevi di visitarlo più volte. Considerate anche che addobbi ed allestimenti da voi scelti potrebbero fare la differenza, rendendo estremamente suggestiva anche una cornice che inizialmente non vi aveva convinti del tutto.