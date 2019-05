Amali con tutto il cuore e da adulti sapranno amare

editato in: da

L’amore donato ai figli insegnerà loro ad amare. Questo perché i bambini scoprono il mondo con maggiore curiosità rispetto agli adulti, e le loro esperienze in un certo modo influiscono sul loro sviluppo. Così, un bambino che ha assistito ai litigi tra i suoi genitori, penserà inconsciamente che questo è normale e sarà a sua volta portato all’odio, alla rabbia e al litigio. Tuttavia, un bambino che ha ricevuto dai propri genitori solo amore, saprà amare a sua volta. È questa una delle principali leggi che regolano lo scambio emotivo in età antecedente all’adolescenza. Essa stabilisce che i nostri sentimenti dipendono da ciò che ci circonda.

Donare l’amore ai figli quando questi stanno attraversando l’infanzia permette di farli crescere sani e felici. Con la garanzia che da adulti sapranno regalare ai propri bambini lo stesso sentimento, tanto necessario per superare le difficoltà della vita e svilupparsi psicologicamente. Un genitore che vorrebbe vedere nel proprio figlio un adulto equilibrato, dovrebbe volergli bene e mostrargli sempre il suo affetto. Tutte le carezze e gli abbracci, tutte le dimostrazioni di affetto non potranno che aumentare l’autostima del bambino. Questo, in secondo luogo, lo aiuterà a costruire una personalità più forte.

Come mostrano molti studi scientifici, le emozioni ricevute dal bambino in tenera età hanno una grandissima influenza una volta che questi sarà cresciuto. Regalare l’amore ai figli brucia le paure di questi e li aiuta a formare una sensibilità altruistica. Grazie a questo particolare sentimento, i figli acquistano più fiducia in sé. E da adulti non si arrendono facilmente dinnanzi ai problemi di vario tipo, preferendo combattere all’ultimo pur di superare anche gli ostacoli più duri. I bambini amati da piccoli sviluppano delle particolari caratteristiche.

Tra di questi vi è l’entusiasmo di partecipare a un progetto, la positività e anche l’automotivazione. Tutte queste doti aiutano i figli a farsi strada nella vita. Essere coscienti di tutti gli effetti positivi che ha il sentimento di affetto donato ai figli, garantisce anche un periodo adolescenziale passato senza traumi e preoccupazioni. I bambini educati a base di amore sviluppano delle connessioni neuronali diverse e sono meno portati verso le cose pericolose, come la droga o alcol. Sviluppando un’empatia maggiore rispetto ad altri, questi bambini indirizzano le proprie energie verso mete decisamente migliori.