William, il gesto segreto (e dolcissimo) di Harry che nessuno ha notato

editato in: da

Harry e Meghan Markle, il film: prime foto e dure critiche sui social di Fuga da Palazzo

Dopo mesi di lontananza, veleni e dichiarazioni a distanza, William e Harry si sono incontrati all’inaugurazione della statua di Diana. Un progetto importante per entrambi, volto a ricordare l’amatissima principessa del popolo. La stampa britannica ha definito l’incontro “agrodolce”, descrivendo un Harry ansioso di tornare a casa da Meghan Markle e un William, senza l’appoggio di Kate Middleton, poco disposto ad ascoltare le ragioni del fratello.

Sorrisi tirati e pensiero rivolto a mamma Diana, William e Harry hanno tentato, almeno per poche ore, di mettere da parte le divergenze del passato. “Ogni giorno vorremmo che fosse ancora con noi – hanno rivelato, parlando di Lady D -. Ci ricordiamo del suo amore, della sua forza e del suo carattere. Qualità che l’hanno resa una forza del bene in tutto il mondo, cambiando tante vite in meglio”. Il ricordo dell’amatissima mamma però non sarebbe bastato a tenerli uniti. Secondo quanto riporta il Mirror, i fratelli sarebbero stati insieme solo dieci minuti, il tempo di un drink, poi Harry sarebbe immediatamente ripartito alla volta degli Stati Uniti per riabbracciare la moglie Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet Diana.

C’è però un retroscena che pochi hanno notato e che è stato svelato da Jeremy Freeman, esperto di lettura delle labbra. Lo studioso infatti ha raccontato che Harry, poco prima di mostrare la statua di Diana al mondo, avrebbe rassicurato il fratello maggiore. “Un uomo dello staff spiegava ai principi le modalità per lo svelamento – ha notato -. A quel punto Harry si è rivolto ad un nervoso William dicendogli “andrà tutto bene””. Una rassicurazione che sembra riportarci indietro nel tempo, molto prima delle liti interne alla Royal Family e della scelta di Harry di lasciare la Corona, quando lui e il fratello erano molto uniti.

Il dettaglio svelato da Freeman potrebbe essere un primo segno del disgelo fra Harry e William, indicando un timido riavvicinamento. A spingere per la pace non ci sarebbe solo la Regina, ma anche Kate Middleton, da sempre molto legata al secondogenito di Diana. Niente da fare invece per Carlo che, ferito dalle parole del figlio, avrebbe preferito non incontrarlo.