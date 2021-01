Sandra Lonardo, chi è Lady Mastella

editato in: da

Alessandrina Lonardo, detta Sandra, è una nota politica italiana e moglie di Clemente Mastella. Senatrice della Repubblica, è stata Presidente del Consiglio della regione Campania dal 2005 all 2010. Classe 1953, è nata a Ceppaloni, nella frazione di San Giovanni. Ha vissuto nella sua città natale l’infanzia e l’adolescenza, trasferendosi, quando aveva solamente 12 anni, negli Stati Uniti.

Quando la famiglia lascia l’Italia, Sandra Lonardo inizia una nuova vita a Oyster Bay, sull’isola di Long Island nella contea di Nassau, e prosegue gli studi presso l’Oyster Bay High School. Ritornata nel Belpaese, ha ottenuto la maturità e si è laureata in Filosofia presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli. Dopo la laurea, la Loarno ha insegnato per alcuni anni lingua inglese, in seguito ha deciso di seguire la carriera politica.

Al suo fianco, da sempre, c’è Clemente Mastella, anche lui politico, sposato nel 1975. La coppia ha avuto due figli, Elio e Pellegrino, e nel 2009 Sandra è diventata nonna. Forte e decisa, in passato la Lonardo era finita al centro di alcune vicende giudiziarie, chiuse nel 2017 a dieci anni da loro inizio. Poco dopo quell’esperienza, la politica aveva scelto di aprire un’attività e dedicarsi alla passione per i dolci.

“Clemente mi prende in giro – aveva raccontato in quell’occasione al Corriere della Sera -. Mi chiede: ma dove vuoi arrivare con questi tuoi panettoni? […] Per ora voglio scrivere un libro su quanto è accaduto alla mia famiglia. La politica, probabilmente, non è fatta per le persone perbene. Ci hanno distrutto psicologicamente ed economicamente. […] Tanti altri si sono smarriti per aver dovuto affrontare l’amarezza di analoghe vicende giudiziarie. Noi Mastella no, ci siamo presi offese e mortificazioni. Ed alla fine ci siamo rialzati”.

Sandra Lonardo e Clemente Mastella sono sempre stati molto uniti e in questi anni si sono sostenuti a vicenda, cercando però di non mescolare la carriera con la vita privata. “Io penso che Mastella sia citato a sproposito – ha spiegato la senatrice, parlando del marito riguardo la crisi di Governo aperta da Matteo Renzi -. Anche in situazioni dove un solo voto era prezioso, lui non ha mai chiesto nulla, né in Senato, né fuori”.