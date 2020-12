Meghan Markle sorpresa a Beverly Hills: pancino sospetto. E con Harry fa la prima donazione

editato in: da

Mentre hanno annunciato la prima donazione con Archewell, Meghan Markle e Harry sono stati sorpresi durante un’uscita informale a Beverly Hills e sotto l’ampio maglione sembrerebbe spuntare un pancino sospetto. Sarebbe una splendida notizia per la coppia che lo scorso luglio ha vissuto il dramma di un aborto spontaneo.

A raccontarlo è la stessa Meghan in un articolo che ha scritto per il Time, pubblicato a fine novembre, dove ha descritto il momento in cui si è resa conto che qualcosa non andava con la seconda gravidanza, il dolore fisico e poi quello interiore nell‘aver perso il secondo bambino che aveva in grembo, dolore profondamente condiviso con suo marito Harry.

I Sussex, fin dai tempi del loro matrimonio, hanno dichiarato di volere due figli. Dunque, sarebbe davvero un Natale speciale se Harry e Meghan aspettassero davvero un altro bebè. Anche la cugina del Principe, Zara Tindall, ha vissuto per due volte l’aborto spontaneo e ora con grande gioia è riuscita a rimanere incinta per la terza volta.

Ma veniamo alle immagini paparazzate dei Sussex. A pubblicarle è il magazine Page Six. Si vede la coppia in abiti casual tra le strade di Beverly Hills, entrambi indossano una mascherina nera. Harry porta una t-shirt grigia, jeans e berretto da baseball. Invece Meghan è decisamente imbacuccata, come se avesse molto freddo. Quindi berretto in lana nera, giaccone con cappuccio, firmato J.Crew, che ha indossato più volte nel corso degli anni, tra cui agli US Open del 2019.

Completano il look di Meg, un ampio maglione nero, jeans e stivali alti. Proprio la maglia morbida da cui sembrano intravvedersi forme arrotondate, fa pensare a una dolce attesa.

Intanto, la coppia sta consolidando le sue finanze. Dopo l’accordo con Netflix, ha firmato un accordo milionario con Spotify per dei podcast. Nel frattempo, considerato anche il periodo natalizio, ha elargito la prima donazione attraverso la sua nuova associazione, Archewell. A beneficiarne è la fondazione dello chef spagnolo Jose Andres, World Central Kitchen, che si occupa di distribuire alimenti in tutto il mondo per sfamare chi non ha risorse.

Harry e Meghan hanno fondato l’Archewell lo scorso aprile, l’associazione ha anche un sito web, ma al momento non ha canali social per comunicare le sue iniziative.

Sul fronte della Famiglia Reale, i Sussex pare abbiano seppellito l’ascia di guerra almeno durante le Feste. Infatti, secondo People hanno spedito i regali di Natale a Londra, in particolare a William, Kate Middleton e figli che a loro volta avrebbero mandato i loro a Harry, Meghan e Archie.