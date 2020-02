Meghan Markle e Harry, le rivelazioni del fotografo del matrimonio

editato in: da

Meghan Markle e Harry erano davvero innamorati? Secondo Alexi Lubomirski, il fotografo del loro matrimonio, la risposta è affermativa. I Sussex si amavano e tra loro c’era una reale magia. Ma l’uso dei verbi al passato è d’obbligo. Solo dopo 21 mesi dal fatidico sì le cose sono andate a rotoli.

Lubomirski, come riporta il magazine New Idea, ha svelato alcuni retroscena del Royal Wedding e di come sono nati gli scatti di Harry e Meghan da fidanzati prima e novelli sposi dopo, che hanno fatto il giro del mondo.

Una delle foto più memorabili dei Sussex fu quella del loro fidanzamento. Lo scatto è in bianco e nero, i loro visi si sfiorano, gli occhi sono chiusi, persi l’uno nell’altra. Il fotografo racconta che si trattava dell’ultima immagine della giornata. Era novembre e faceva freddo.

Lui chiese a Harry di abbracciarla e a Meghan di voltarsi verso di lui. “Sul set tutti avevano la pelle d’oca”. Prosegue: “Si voltarono l’uno verso l’altra e quando la mano di Meghan spuntò dal cappotto, mostrando l’anello, fu un momento bellissimo che ho immortalato”. Un vero attimo di pura magia.

Diversa invece l’atmosfera nel giorno delle nozze, quando a Lubomirski furono concessi solo 25 minuti per realizzare con 20 persone le foto ufficiali. L’incanto però si ricreò quando gli fu concesso di ritrarre Harry e Meghan soli nel Rose Garden. Chiese agli sposi di sedersi sui gradini e loro si buttarono lì senza pensare troppo alla posa. E anche quella è diventata una foto-simbolo della coppia.

Ma questi scorci di felicità sembrano ormai lontani, pensare che non sono trascorsi nemmeno due anni. In pochi mesi la coppia ha perso la sua forza. Le tensioni di Palazzo, le pressioni dei media, le incomprensioni con William e Kate Middleton, la nascita di Archie e l’insofferenza di Lady Markle per la vita di Corte, oltre alle sue ambizioni, hanno fatto il resto.

I Sussex hanno deciso di separarsi dalla Monarchia e Harry ha deteriorato, forse per sempre, il rapporto con suo padre Carlo. Il Principe sembra però aver subito la decisione della moglie di lasciare la Famiglia Reale. In Canada Meghan è rifiorita, mentre le ultime immagini del Duca lo mostrano triste. Tristezza che lui stesso ha confessato nell’ultimo discorso pubblico.

Ora lui vorrebbe ritirarsi a vita privata, mentre lei intende riscattare la sua carriera. Se le voci che si trasferiranno a Los Angeles sono state smentite, pare invece che confermata la partecipazione di Meghan al reality show presentato dalla sua migliore amica, Jessica Mulroney, I do, Redo, in cui coppie che si sono separate cercano di superare le loro difficoltà. Lady Markle dovrebbe dispensare consigli. In fondo, lei di divorzi se ne intende. Ha lasciato il primo marito, si è separata dalla Famiglia Reale. E adesso il prossimo passo sarà dare il benservito a Harry. Ne è convinta parte della stampa anglosassone.