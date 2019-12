Kate Middleton e William in crisi: le rivelazioni dell’amico

editato in: da

Kate Middleton e William sono davvero in crisi. A fare chiarezza ci pensa un amico della coppia, rivelando come i due si comportino nell’intimità di casa.

Le voci di tensioni tra la coppia sono nate dal gesto di stizza di Kate nei confronti di suo marito. Tanto è bastato per far gridare alla fine del matrimonio. Certo, Lady Middleton ha denigrato Will davanti a migliaia di persone e poi è sempre presente Rose Hanbury, la chiacchierata vicina di casa che pare abbia fatto girare la testa al Duca la scorsa estate.

Ma una fonte vicina alla coppia smentisce a People ogni rumors di crisi, descrivendo come stanno davvero le cose tra William e Kate. L’amico dei Duchi di Cambridge ha rivelato che “si prendono cura l’una dell’altro, ma in modo differente”. Il loro è stato definito un matrimonio all’antica, ma funzione, prosegue la fonte. Il lato impulsivo del Principe è bilanciato dalla calma della Duchessa.

La coppia pare aver trovato il giusto equilibrio tra spontaneità e rigido protocollo imposto dai doveri di Corte. “William tiene i discorsi ufficiali, ma anche Kate intrattiene politici e presidenti con le loro mogli. E questo funziona bene tra loro”.

Negli ultimi mesi i Duchi hanno avuto parecchi impegni, dal viaggio in Pakistan al Royal Variety. Secondo l’esperta di linguaggio del corpo, Judi James, quando appaiono in pubblico sembrano perfettamente affiatati, come una coppia al primo appuntamento.

Lo dimostra anche la cartolina di Natale dove Will al centro sembra dominare la famiglia, ma Kate al suo fianco è pronta ad aiutarlo in modo del tutto autonomo e non sottomesso.