Kate Middleton parla per la prima volta del figlio di Meghan Markle

editato in: da

Kate Middleton e William hanno rivelato davanti alle telecamere di essere entusiasti dell’arrivo del loro nipotino (GUARDA LE FOTO).

Meghan Markle infatti ha dato alla luce un bel maschietto, di cui ancora non si conosce né il nome né il volto, il 6 maggio alle 5.26.

Purtroppo però i Duchi di Cambridge non sono ancora riusciti a vedere il nuovo arrivato che pare sia nato in una clinica esclusiva di Londra, anziché a Frogmore Cottage, la magione di Harry e consorte.

Nonostante siano desiderosi di conoscere il nipotino, William e Kate dovranno aspettare ancora qualche giorno. Infatti, devono presenziare a un evento ufficiale. Devono presenziare alla regata inaugurale della King’s Cup a Cutty Sark (Londra).

Kate è semplicemente raggiante e ha un’aria davvero felice, dovuta probabilmente all’idea di essere diventata di nuovo zia. Il primo nipotino è arrivato lo scorso autunno ed è figlio di sua sorella Pippa. Lady Middleton e William parlano per la prima volta in pubblico di Baby Sussex. Confessano appunto che lo vedranno nei prossimi giorni e che nemmeno loro conoscono ancora il nome del bebè. In fondo Harry e Meghan hanno condotto tutta la vicenda in modo molto privato.

Poi da genitori esperti – la coppia ha tre figli, George, Charlotte e Louis – si divertono a “punzecchiare” i neo mamma e papà, prospettando loro molte notti insonni. Una primavera davvero prolifica quella dei Windsor che nell’arco di 10 giorni ha da festeggiare ben 4 compleanni. Si comincia il 21 aprile con la Regina Elisabetta, il 23 è la volta del Principino Louis, il 2 maggio della piccola Charlotte e ora il 6 maggio tocca al figlio di Meghan. Senza contare che è arrivato anche l’annuncio della gravidanza di Eugenia di York.

Tornando a Lady Middleton. La Duchessa di Cambridge come sempre si è contraddistinta per eleganza. Trattandosi di un evento legato alla nautica, si è presentata con un look marinaro, perfettamente in tema. Maglia a righe bianche e blu in stile bretone e degli splendidi pantaloni con bottoni ai lati, firmati L.K. Bennett da 150 sterline, che ha abbinato a una clutch rossa e a delle décolletée dal tacco largo.