Kate Middleton, sua figlia Charlotte compie 4 anni: Principessa perfetta

Kate Middleton, la figlia Charlotte compie 4 anni

Kate Middleton ha realizzato tre nuove foto per i quattro anni di sua figlia Charlotte.

La Principessina, secondogenita di William e Kate, è nata infatti il 2 maggio 2015. E per celebrare il suo giorno speciale, Lady Middleton ha voluto condividere alcuni nuovi scatti, realizzati da lei, sul profilo Twitter di Kensington Palace. Proprio come ha fatto per il compleanno del terzogenito Louis, lo scorso 23 aprile.

Charlotte, sorella di George e Louis, è cresciuta tantissimo ed il perfetto mix dei suoi genitori: fronte alta e colori chiari del papà, spirito intraprendente e attivo della mamma.

La piccola è ritratta nel giardino di Anmer Hall, la casa di campagna nel Norfolk dei Duchi di Cambridge. In una foto la Principessina corre nel prato tenendo tra le mani un fiore giallo, in un’altra è seduta a cavalcioni su uno steccato. Indossa una gonna scozzese, firmata Amaia Kids, abbinata a un golf grigio in cashmere. Nella terza immagine, come una piccola lady, indossa un abitino a fiori azzurri di Trotters, mentre seduta composta sull’erba, guarda sorridente l’obiettivo. Tra l’altro, pare che la piccola abbia ereditato dalla mamma la passione per la moda.

Charlotte è una perfetta Principessina e questa foto rivelano la sua indole, già più volte manifestata in pubblico, come quando ha imitato la bisnonna, la Regina Elisabetta, salutando i sudditi, oppure quando è andata in ospedale a trovare mamma Kate dopo la nascita di Louis. Per niente intimorita dai fotografi, si è messa in posa per farsi immortalare.

La bimba ha rivelato uno spirito intraprendente e un carattere aperto, diversamente dal fratello maggiore George, decisamente più timido e capriccioso.

Attualmente Charlotte frequenta la prestigiosa Willcocks Nursery School. Il prossimo anno raggiungerà George alla Thomas’s Battersea.

Un periodo ricco di festeggiamenti per la Famiglia Reale: il 21 aprile, giorno di Pasqua, è stato il compleanno della Sovrana, il 23 del Principino Louis e ora di Charlotte. Manca solo una data importante: quella della nascita di Baby Sussex, figlio di Harry e Meghan Markle. Che sia già nato e i Duchi non hanno detto nulla, in attesa di far passare le altre regali ricorrenze?