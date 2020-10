Kate Middleton divina in video: l’abito made in Italy da 1.266 euro è una favola

editato in: da

Kate Middleton e William sono tornati insieme in pubblico. L’occasione è una video chiamata per conoscere l’impatto che gli incendi hanno avuto sulla flora e la fauna australiana. La Duchessa di Cambridge è apparsa in conferenza, raggiante e splendida, complice sicuramente l’abito giallo, firmato Dolce & Gabbana.

Kate è divina con questo vestito dalle linee minimal del marchio italiano da lei preferito. Il modello è un semplice tubino con maniche corte a drappo, sciancrato in vista, ideale per esaltare la linea sottile di Lady Middleton. Anche se purtroppo dal video non è possibile vedere la sua figura intera. La Duchessa ha indossato per la prima volta l’abito di Dolce & Gabbana (costo: 1.150 sterline, ossia circa 1.266 euro) nel 2018, per assistere a un match di tennis a Wimbledon.

Tra i brand italiani, sicuramente Dolce & Gabbana è il più apprezzato da Kate che ha indossato abiti della stessa maison per occasioni più formali come il Royal Ascot. Ma la scelta di indossare un abito giallo durante una video-chiamata con l’Australia non è casuale. Il colore solare è molto amato dalla moglie di William che lo porta con disinvoltura, anche se non è facile, ma a lei sta un incanto. Ma il giallo è stato scelto dalla Duchessa come una delle tonalità portanti del suo guardaroba proprio durante il tour in Australia e Nuova Zelanda nel 2012.

I Duchi di Cambridge hanno parlato con Dana Mitchell, proprietaria di un parco faunistico, che ha approfittato dell’incontro virtuale con le loro Maestà per presentare un tenero koala di nome Grace. La sorpresa è stata graditissima dalla coppia, specialmente da William che si è avvicinato allo schermo per vedere il dolcissimo ospite e ha esclamato: “È molto ben accudita, sembra che Grace abbia una vita molto bella lì”. Dana ha spiegato che il koala è arrivato da loro da circa un mese e ha cominciato a prendere peso. Adora mangiare e dorme quasi tutto il giorno.

Anche Kate è apparsa molto divertita nel vedere Grace. Lady Middleton ama molto la vita all’aria aperta e in mezzo alla natura. Non a caso la Regina l’ha nominata capo degli scout e proprio pochi giorni fa è andata a trovare un gruppo di Coccinelle e Lupetti e si è divertita con loro a fare numerose attività nel verde.