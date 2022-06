Elisabetta Canalis: dieta, pilates, surf. I segreti del trionfo sul ring di kick-boxing

Impossibile dimenticare la sua incredibile bellezza sul bancone di Striscia la Notizia, dove ha debuttato come velina: da quel momento, Elisabetta Canalis è entrata nei nostri cuori, e non ne è più uscita. Anche se oggi la ritroviamo in una veste completamente inedita, con guantoni e parastinchi per la prima volta sul ring di kick-boxing. Che sia da sempre una grande amante dello sport non è certo una novità, soprattutto per chi la segue fedelmente sui social. Ma quali sono i segreti che si celano dietro il suo successo?

Elisabetta Canalis, l’incredibile trionfo sul ring

Dopo tanto duro allenamento, Elisabetta Canalis ha fatto il suo debutto sul ring: la sua prima volta l’ha vista trionfare alla 12esima edizione di The Night of Kick and Punch, nella splendida cornice della Reggia di Venaria. La sua avversaria, la giovanissima Rachele Muratori (anch’essa agli esordi), non ha avuto scampo davanti alla grinta della bellissima ex velina, giunta dalla sua amata Los Angeles assieme al marito Brian Perri e alla figlioletta Skyler Eva. E al termine della gara, lei ci ha persino scherzato su: “È stato molto divertente. Sembravo una iena? Ma no, è che avevo fame, e quando ho fame sono sanguigna”.

Ma qual è il segreto del successo di Elisabetta? Tutto ha avuto inizio qualche anno fa, quando – da poco volata oltreoceano – si è approcciata al mondo delle arti marziali con il krav maga, principalmente per autodifesa. Poi è diventata una vera passione, che l’ha portata a scoprire molte altre discipline (tra cui proprio la kick-boxing). Tra allenamenti quotidiani, dieta rigorosa e tanto divertimento, la Canalis si è costruita una routine che la fa stare bene con se stessa e che, con impegno e sacrificio, le ha permesso di trionfare sul ring per la prima volta.

Gli allenamenti di Elisabetta Canalis

Il primo passo per poter raggiungere un risultato così importante non può che essere la passione: inutile trascorrere ore in palestra se tutto ciò che facciamo è pura costrizione. Trasformando l’allenamento in un piacere, ogni sacrificio non ci sembrerà più troppo grande. Ed Elisabetta Canalis di passione ce ne mette tantissima, sul ring e non solo. La sua routine prevede esercizi quotidiani, perché la costanza è una regola fondamentale. Anche mezz’ora al giorno è sufficiente, purché lo si faccia con regolarità.

Oltre al riscaldamento e allo stretching, che non dovrebbero mai mancare, l’ex velina si cimenta sempre in esercizi a corpo libero per poi passare agli attrezzi: e no, non c’è bisogno di avere una vera e propria palestra in casa, perché elastici e kettlebell sono più che sufficienti per allenare tutto il corpo. Ma la Canalis non si limita di certo ad un allenamento statico. Grande amante dello sport a tutto tondo, pratica con piacere il pilates, lo yoga e la corsa. E sulle splendide spiagge losangeline si concede spesso una lunga passeggiata o, quando il tempo lo permette, un’adrenalinica sessione di surf.

La dieta di Elisabetta Canalis

Come ben sappiamo, un’intensa attività fisica dovrebbe essere sempre accompagnata da una dieta sana ed equilibrata, utile non solo per mantenere la linea, ma anche per fare il pieno di tutte quelle sostanze nutritive di cui il nostro corpo ha più che mai bisogno quando facciamo sport. Elisabetta Canalis è riuscita a trovare il perfetto compromesso per le sue esigenze, adottando un’alimentazione abbastanza rigida che le permette tuttavia di sgarrare ogni tanto, così da concedersi qualche golosità.

Alla base della sua dieta ci sono le proteine, che consuma attraverso carne e pesce, ma anche con una piccola integrazione in polvere. A cena, invece, si concede tranquillamente dei carboidrati e, ogni tanto, persino qualche dolce: “Mi piacciono i biscotti” – ha rivelato in più di un’occasione. E, ovviamente, beve fino a tre litri di acqua al giorno per idratare in maniera corretta il suo organismo. Insomma, un’alimentazione varia e ricca di cibi genuini, che le consentono di portare in tavola piatti prelibati senza dover fare troppe rinunce.

Cosa ne pensa il nostro esperto nutrizionista, il dott. Biagio Flavietti? “All’interno dell’alimentazione di uno sportivo è utile mantenere un giusto livello di proteine, ma rimane comunque importantissimo apportare anche le giuste quantità degli altri macronutrienti. Carboidrati e grassi, infatti, se assunti nel modo giusto aiutano a sostenere lo sforzo fisico e il recupero post allenamento”.