Togliere le scarpe prima di entrare in casa: l’abitudine sana che infastidisce gli ospiti

Non importa se chi arriva in visita storce il naso, non importa se da questa parte del pianeta non è (ancora) un’abitudine diffusa: togliere le scarpe prima di entrare in casa è un’abitudine sana e igienica che deve essere trasmessa agli ospiti, piccoli e grandi. Non si tratta di un capriccio o del desiderio di non voler macchie più o meno fastidiose sul pavimento, ma di un vero e proprio gesto di prevenzione che dovremmo fare nostro.

Dalla parte degli ospiti, per altro, è anche un gesto di rispetto. Qualsiasi casa è un nido accuratamente preservato e tenuto in ordine, e, come insegna la filosofia orientale, eliminare le possibilità di “contaminazione” è un modo come un altro per attestare stima al padrone di casa che, gentilmente, ci sta accogliendo. Per di più, togliere le scarpe porta solo vantaggi per tutti.

Togliere le scarpe prima di entrare in casa: i vantaggi

Quali sono questi vantaggi? Intanto, come sa chi ha già scelto di togliersi le scarpe quando rientra in casa propria, perché previene l’accumularsi di sporco proveniente dall’esterno. Uno sporco pericoloso e insidioso, che alle volte sottovalutiamo e che, per una disattenzione o per leggerezza, può arrivare in punti chiave come il letto e il divano, dove rischiamo di adagiarci in un momento di profonda stanchezza con tanto di scarpe addosso.

Poi, per evitare che la nostra casa si riempia di agenti patogeni che possono proliferare e diffondersi molto rapidamente, come l’escherichia coli, il clostridium difficile lo staphylococcus aureus. In più, possono raccogliere anche funghi. Per contrarre queste infezioni basta poco. Del cibo caduto per terra, un contatto prolungato e inconsapevole con un tessuto ed ecco che ci si ritrova a combattere con malattie gastrointestinali o con diversi tipi di micosi.

Togliendo e facendo togliere le scarpe prima di entrare in casa il rischio si minimizza e, inoltre, per quanto all’inizio si possa provare disagio, si prova anche un sollievo mentale non di poco conto. La nostra mente, infatti, associa spesso le scarpe a momenti “vigili”, non di relax. Anche in situazioni sociali, indossandole sappiamo sempre di essere in procinto di andare via, di cambiare luogo. Togliendole, per una strana serie di inconsapevoli associazioni, riusciamo invece a rilassarci un pizzico di più.

L’invito a togliere le scarpe prima di entrare in casa

Ma come si fa a far togliere le scarpe agli ospiti senza che la vivano troppo male? Innanzitutto, avvisandoli in anticipo del fatto che sarà necessario questo gesto. Il preavviso li aiuterà a evitare piccoli imbarazzi come calzini sporchi, usati o bucati. Poi, creando un piccolo angolo all’ingresso della nostra casa che sia comodo e confortevole, con una sedia e, se possibile, dei calzari o delle ciabatte di cortesia per chi proprio non riesce a farne a meno.

Infine, cerchiamo di non rimanere lì a controllare che gli ospiti tolgano le scarpe: lasciamoli accomodare e, se dovesse essere necessario, allontaniamoci un po’ pur continuando a intrattenerli con alcune chiacchiere da lontano. Far sì che tolgano le scarpe con i loro tempi, lentamente, aumenterà la sensazione di relax e benessere e li farà sentire più accolti.