Far togliere le scarpe agli ospiti: ecco le regole per farlo nel modo giusto

Togliersi le scarpe prima di entrare in casa è una buona abitudine adottata in molti Paesi, soprattutto in Oriente e in Scandinavia. Ma da diversi anni è un costume che si è diffuso anche in Italia: lasciare le proprie calzature fuori dalla porta sta diventando un’usanza particolarmente apprezzata. Quando si tratta di chiedere agli ospiti di togliere le loro scarpe, tuttavia, è un altro paio di maniche.

Lo si può fare senza risultare scortesi? Ebbene sì, basta avere le giuste accortezze.

Perché togliersi le scarpe in casa

Diciamocelo: camminare in casa senza le scarpe è un piacere unico, soprattutto se veniamo da una lunga giornata di lavoro. Che si tratti di usare le ciabatte, un paio di calzini o addirittura di andare a piedi nudi, è un’abitudine di cui ben presto non si può più fare a meno. Ma vi sono anche molti altri vantaggi, soprattutto dal punto di vista igienico e della salute. Vediamo quali sono i motivi da tenere in considerazione.

Togliere le scarpe davanti la porta di casa (o all’ingresso) permette di non sporcare i pavimenti e di accorciare così i tempi di pulizia, inoltre aiuta ad avere tappeti sempre in ordine e a rovinarli in misura ben minore – soprattutto se pensiamo a come i tacchi possono incidere sulle fibre dei tessuti. Le suole delle scarpe, inoltre, sono un vero e proprio ricettacolo di germi, batteri e virus potenzialmente nocivi.

Diversi studi hanno analizzato campioni provenienti da suole diverse, e i risultati non lasciano dubbi: dopo un uso comune delle scarpe (quindi calpestando marciapiedi e pavimenti di luoghi pubblici, mezzi di trasporto e strade), vi si possono rinvenire dall’Escherichia coli al Clostridium difficile, responsabili di molte patologie. È importante fare attenzione a questi microrganismi, soprattutto se in casa si hanno bambini – sappiamo bene come siano soliti portare alla bocca qualsiasi cosa passi sotto le loro manine, poco importa se è stata a terra.

Niente scarpe in casa, il galateo per gli ospiti

Abbiamo visto come togliere le scarpe in casa sia una scelta che presenta molti vantaggi, ma potete chiedere a chi viene a trovarvi di fare lo stesso? Sebbene il galateo non prenda assolutamente in considerazione questa ipotesi, è possibile invitare i vostri ospiti a lasciare le scarpe fuori casa senza risultare scortesi. L’importante è rispettare alcune regole ben precise e non lasciare nulla al caso.

Innanzitutto è bene avvisare in anticipo dell’abitudine di togliere le scarpe: è un’attenzione fondamentale per permettere agli ospiti di sentirsi a proprio agio – ed evitare momenti imbarazzanti come un inatteso calzino bucato che fa capolino ai piedi di un vostro amico.

Bisogna poi allestire un piccolo spazio dove far sì che gli invitati possano sedersi per togliere le scarpe comodamente: una panca o un piccolo sgabello possono essere soluzioni eleganti, in grado anche di impreziosire l’ingresso.

Infine, dobbiamo dotarci di simpatiche e graziose ciabatte da prestare agli ospiti: potete scegliere tra tantissimi modelli, dalle più colorate a quelle con disegni divertenti. L’importante è che optiate per delle calzature facilmente lavabili, così da poterle riutilizzare in piena sicurezza. Vediamone alcune che vi faranno impazzire.

