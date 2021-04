Tiara dei Savoia all’asta: si può provare su Instagram in 3D

editato in: da

La tiara dei Savoia è finita all’asta ed è possibile provarla su Instagram in 3D. Il gioiello, fra i più affascinanti e preziosi finiti sul mercato in questi anni, ha un valore inestimabile. Stiamo parlando di un diadema con diamanti a cuscino a taglio singolo e circolari, abbinati a perle naturali con forma a goccia e in stile barocco. Un vero e proprio capolavoro, simbolo del potere e della storia dei Savoia, che verrà battuto all’asta da Sotheby’s Magnificent Jewels and Noble Jewels il prossimo 11 maggio a Ginevra.

Il valore stimato per ora è di 1,3 milioni di euro, una cifra record per una tiara ricca di fascino e bellezza. Venne creata nel XIX secolo dalla più antica gioielleria d’Italia, la Musy Padre e Figli di Torino. Venne regalata a Maria Vittoria dal Pozzo nel 1867 in occasione delle nozze con Amedeo I di Savoia, divenuto duca d’Aosta e in seguito re di Spagna dal 1870 al 1873. Dopo la morte della regina, il gioiello passò nelle mani dei figli – Emanuele Filiberto, Vittorio Emanuele e Luigi Amedeo – e da quel momento si persero le sue tracce.

La tiara rispuntò sulle scene quando Umberto II decise di acquistarla per evitare che scomparisse dalla collezione di famiglia e preservarla per il futuro. Per anni il prezioso è rimasto sconosciuto ai più, sino ad oggi, con la scelta di metterlo all’asta. Il gioiello è stato presentato da Sotheby’s su Instagram dove la casa d’aste ha lanciato anche un filtro che consente di provare la tiara. Il filtro permette di indossare virtualmente il gioiello, posandolo sulla testa e sentendosi, almeno per un istante, come dei reali. Complice anche lo sfondo: la Palazzina di Caccia di Stupinigi a Torino, antica residenza dei Savoia.

“Le tiare sono sempre state il fiore all’occhiello delle grandi collezioni di gioielli ma nell’ultimo decennio la loro popolarità è salita a livelli senza precedenti – ha spiegato Benoit Repellin, il responsabile dell’asta -. Questi pezzi storici sono apprezzati in tutto il mondo, non solo per la loro maestria e la qualità dei materiali che li rende vere e proprie opere d’arte ma anche per la loro importanza storica ed emotiva: un mix di magnificenza e intimità”.