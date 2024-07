Simona Quadarella, chi è la nuotatrice italiana in lotta per una medaglia

Fonte: IPA Simona Quadarella

Le Olimpiadi di Parigi potrebbero regalare ancora gioie all’Italia: i riflettori sono puntati su Simona Quadarella, impegnata con la finale dei 1500 stile libero a cui ha avuto accesso con il secondo tempo. Ecco cosa sappiamo sulla nuotatrice italiana a caccia di una medaglia.

Chi è Simona Quadarella, la nuotatrice italiana alle Olimpiadi di Parigi

Simona Quadarella è una delle atlete di punta della nazionale di nuoto italiana impegnata alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo gli exploit di Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi e Gregorio Paltrinieri, potrebbe essere lei a regalare un’ulteriore medaglia all’Italia: nella finale dei 1500 stile libero è entrata con il secondo tempo d’accesso, preceduta solo alla campionessa statunitense Katie Ledecky. Le possibilità di salire sul podio per la 25enne atleta sono più che concrete.

Nata a Roma il 18 dicembre 1998, Simona vanta già un palmarès molto nutrito: specializzata negli 800 e 1500 stile libero, si è laureata campionessa mondiale su entrambe le distanze a Doha 2024, confermando il successo ottenuto già a Gwangju 2019 nella gara più lunga. In bacheca conta anche otto ori ai campionati europei, dove si è affermata a Glasgow 2018, a Budapest 2021 ed a Roma 2022. A livello olimpico, infine, vanta una medaglia di bronzo vinta negli 800m stile libero alle olimpiadi di Tokyo 2020.

Alta 170 cm, Quadarella nuota attualmente per la prestigiosa società Canottieri Aniene, mentre il suo tenico è l’ex nuotatore internazionale Christian Minotti. In virtù dei suoi successi sportivi, Simona è stata insignita dell’ Ordine al merito della Repubblica italiana dal Presidente Mattarella nel 2021, e del Collare d’oro al merito sportivo nel 2019.

Simona Quadarella, la vita privata e il fidanzato

Sulla scheda personale di Simona Quadarella realizzata dal Coni, si legge: “Diventare una principessa non è mai stato il suo sogno da bambina. Sin da giovanissima, infatti, la campionessa romana aveva le idee chiare: voleva diventare una nuotatrice”. Una passione maturata in età precoce, che l’atleta ha ereditato dal padre istruttore e che ha condiviso per anni con la sorella maggiore, Erica, suo punto di riferimento.

Le corsie della piscina, ad ogni modo, non sono l’unico interesse di Simona: “Mi sarebbe piaciuto fare ginnastica artistica. Ho anche sciato fino a 14-15 anni, poi ho dovuto mollare perché ovviamente era troppo pericoloso per il mio sport. Se non avessi fatto sport, mi sarebbe piaciuto studiare psicologia. Non l’ho fatto perché ovviamente è un percorso parecchio impegnativo e con quello che faccio, so che non l’avrei fatto bene” ha dichiarato in un’intervista a Vanity Fair. Attualmente è comunque iscritta alla Facoltà di Scienze della Comunicazione, e tra i suoi hobby ci sono anche il cinema e la musica, che cerca di coltivare quando non è imegnata con gli allenamenti.

Simona Quadarella è felicemente fidanzata da diversi anni con un altro nuotatore, il ranista Alessandro Fusco. A lui, ha dedicato diversi post sui social, raccontando in scatti la storia d’amore tra le corsie della piscina e la quotidianità dei loro venti anni. “Lui mi dà la carica perché vive i problemi del nuotatore” aveva raccontato l’atleta alla Gazzetta dello Sport. E siamo certi che, a fare il tifo per lei dagli spalti di Parigi, ci sarà anche lui.