Salone del Libro 2025: il nuovo tema, gli ospiti e gli eventi da non perdere

Fonte: IPA Luciana Littizzetto e Fabio Fazio al Salone del Libro 2025

Manca poco alla 37esima edizione del Salone Internazionale del Libro, tra le più importanti manifestazioni culturali d’Europa. Appuntamento, come sempre, a Torino, nel mese primaverile di maggio. Numerosi gli ospiti, in arrivo da tutto il mondo, che si riuniranno all’insegna delle “Parole tra noi leggere”, il tema dell’evento di quest’anno, dedicato ai grandi autori Lalla Romano ed Eugenio Montale.

Il tema dell’edizione 2025

Prende il titolo di “Le parole tra noi leggere” la nuova edizione dell’evento dedicato al mondo del libro e dell’editoria. È un verso tratta da una delle poesie di Eugenio Montale e, in seguito, utilizzato dalla scrittrice Lalla Romano come titolo di un suo romanzo. Si tratta di un invito a riflettere “sulla forza e la delicatezza del linguaggio”, in grado di unire e creare connessioni.

Il programma e gli ospiti più attesi

Ad aprile l’edizione di quest’anno, con una lectio magistralis, sarà la scrittrice e drammaturga francese Yasmina Reza, acclamata e amata in tutta Europa grazie a uno stile graffiante e ironico.

Anche quest’anno, il Salone sarà suddiviso in aree tematiche, curate da intellettuali esperti del settore:

Arte , a cura di Melania Mazzucco in dialogo con la scrittrice britannica Tracy Chevalier;

, a cura di in dialogo con la scrittrice britannica Tracy Chevalier; Cinema con lo scrittore Francesco Piccolo accompagnato dalla famiglia Comencini;

con lo scrittore accompagnato dalla famiglia Comencini; Editoria a cura di Teresa Cremisi;

a cura di Informazione , curata dal noto giornalista de Il Post Francesco Costa;

, curata dal noto giornalista de Il Post Leggerezza , con il contributo di Luciana Littizzetto e ospiti dal mondo della TV tra cui Mara Venier e Fabio Fazio;

, con il contributo di Luciana Littizzetto e ospiti dal mondo della TV tra cui Mara Venier e Fabio Fazio; Romance , affidato a Erin Doom che accoglierà l’autrice Felicia Kinglsey;

, affidato a che accoglierà l’autrice Felicia Kinglsey; Romanzo , curato dall’autore Alessandro Piperno;

, curato dall’autore Crescere è la nuova sezione dedicata ai problemi dei più giovani, affidata allo psicoterapeuta Matteo Lancini.

Numerosi anche gli eventi e le iniziative collaterali. Il più importante è il Bookstock, uno spazio interamente dedicato ai più giovani. A loro saranno dedicati laboratori interattivi (pensati per i più piccoli tra i lettori in erba), incontri con lavoratori del mondo dell’editoria e performance di Slam Poetry. E il Salone si estende anche fuori da Lingotto. Sui tetti della Fiera, per l’occasione, tornerà visitabile la storica Pista 500, mentre le librerei, biblioteche e gli spazi della città accoglieranno gli eventi del Salone Off.

I Paesi ospiti e le ricorrenze

Regione ospite di quest’anno sarà la Campania, di cui si esplorerà il patrimonio librario e culturale. Il Paese ospite è invece l’Olanda, con un intero palinsesto di eventi dedicati alla cultura dei Paesi Bassi. Il Salone del Libro 2025 sarà anche l’occasione per celebrare un secolo dalla pubblicazione della raccolta di poesie Ossi di seppia di Eugenio Montale; i 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri e Flannery O’Connor e i 250 anni dalla nascita di Jane Austen.

Quando e dove si tiene il Salone del Libro 2025

Il Salone del Libro 2025 si terrà da giovedì 15 a lunedì 19 maggio, dalle ore10:00 alle ore 20:00 (fino alle 21:00 nelle giornate di venerdì e sabato), negli spazi di Lingotto Fiere a Torino. I biglietti, così come le prenotazioni per scuole e professionisti, possono già essere acquistati sul sito web ufficiale della manifestazione o, in alternativa, si possono comprare in loco alle porte d’ingresso.