Dieci regali di Natale (e low cost) perfetti per chi ama i bassotti

Non esiste al mondo razza canina in grado di dividere di più le opinioni perché o lo si ama follemente oppure lo si detesta. Stiamo parlando del cane più buffo e ”corto” che ci sia, il bassotto! Le sue zampine cortissime rispetto al corpo lungo e stretto, combinate con il suo atteggiamento fiero e altezzoso, quasi non si rendesse conto delle sue dimensioni così minute e bizzarre, lo rendono un tipetto davvero originale che difficilmente lo fa passare inosservato.

Il suo temperamento affettuoso ma diffidente e il suo aspetto che lo rende così diverso dagli altri pelosi a quattro zampe, lo hanno premiato a vero e proprio Re dei social network, collezionando milioni di likes dai fan della razza. Se anche tu conosci qualcuno che appena vede un perro salchicha impazzisce di gioia (chi si ricorda della canzoncina virale su TikTok che ironizzava proprio su questa razza?) oppure hai un amico, un’amica, collega o parente che ne possiede uno ed è diventato la sua ragione di vita, ecco come fare centro con questi regali di Natale a tema bassotto. Qui di seguito troverai una selezione, suddivisa per fascia di prezzo, con 10 idee regalo pensate per ogni tasca e ogni gusto.

Regali a tema bassotto sotto i 10€

Per portare sempre con sé il piccolo amico peloso, non c’è nulla di meglio di un piccolo portachiavi a forma di bassotto in stile vintage! Tutto in vero cuoio, il portachiavi bassotto è realizzato pellame di alta qualità, liscio e piacevole da toccare. Perfetto per decorare chiavi della macchina, chiavi di casa, borsa, zaini, custodia cellulare o dove vuoi tu. Puoi sceglierlo sia nella versione marrone che nera, le due varianti di bassotto più comuni.

Colofalla Portachiavi bassotto vintage in vero cuoio

Se cerchi un regalo low cost ma molto divertente, perfetto anche per quella collega, zia o sorella che ha come sfondo del telefono solo foto del suo bassotto, verrà particolarmente questa tazza con la scritta ‘‘Mai sottovalutare una donna con il suo magnifico bassotto”.

Siamo sicuri che diventerà la sua tazza preferita!

Bulabadoo Tazza con scritta divertente

Se cerchi un pensierino super low cost ma chic e di grande effetto, ecco la soluzione che stavi cercando: un paio di orecchini in acciaio inox inossidabile che non si rovina e non sbiadisce, naturalmente con la silhouette di un bassotto! Sono perfetti come regalo perché arrivano direttamente all’interno di un sacchetto in morbida flanella. Scegli tra la variante in color argento o oro e fai felice un amante dei bassotti.

Teamer Orecchini bassotto acciaio inox

Regali a tema bassotto sotto i 20€

La maglietta perfetta che chi ama i bassotti non esis… ah, no! Eccola! Non la solita maglietta con una stampa dal sapore anni novanta ma una t-shirt divertente e cool, ottima sia per uomo che per donna. La trovi disponibile sia in nero che in grigio scuro in tantissime taglie.

Amazon T-shirt bassotto uomo o donna

A volte sono i dettagli a fare la differenza e questa idea regalo ne è la prova. Questo delizioso berretto in quattro varianti di colore (marrone, verde, blu e giallo), è decorato con un piccolo bassotto ricamato sulla parte frontale. Morbido e caldo, perfetto sia per lei che per lui.

Badderry Berretto con bassotto ricamato in 4 colori

L’apribottiglie…che non ti aspetti! Realizzato con materiale resistente e di dimensioni ridotte, questo apribottiglie a forma di bassotto saprà stappare un sorriso a chiunque lo troverà sotto l’albero di Natale.

Lkkcher Apribottiglie a forma di bassotto

Trasforma una delle idee regalo natalizie più ”noiose” della storia come i calzini, in un regalo desideratissimo e super divertente. Come? Semplice, scegliendoli con delle buffe decorazioni a tema bassotto! Nonostante il prezzo piccolo, sono anche di ottima qualità in quanto sono composti da morbido ecotone pettinato a 200 aghi a maglia, elasticità grazie alla percentuale di spandex e traspirabile.

Cansok Set 4 paia di calzini tema bassotto

Regali a tema bassotto sotto i 50€

Ci sono pantofole e pantofole ma queste sono decisamente Le Pantofole! Morbide e caldissime, sono dotate di suola anti scivolo e sono disponibili sia in rosa che in azzurro. Per la scelta della taglia, puoi orientarti su una M per taglia 35/36, L per taglia 37/38 e XL per taglia 39/40. E se stai già pensando a quel qualcuno che potrebbe apprezzarle, corri a comprarle!

ZYZX Pantofole bassotto

Cosa c’è di più dolce del pensiero di portare un piccolo bassotto sempre vicino al cuore? Con la collana di Luuk Lifestyle puoi fare un regalo very cute e molto elegante per chi questa buffa razza, scegliendo tra tre varianti diverse: argento, oro e oro rosa.

La collana è interamente in acciaio inossidabile e non contiene nichel o piombo. La lunghezza della catena è di circa 45,5 cm, inclusa la catena di prolunga regolabile individualmente di 4,5 cm, così da adattarsi ad ogni décolleté. Aggiungi il bigliettino personalizzabile e voilà, il regalo è fatto!

Offerta Luuk Lifestyle Collana con ciondolo bassotto in acciaio inox

Chi sogna di dormire in un letto di fiori colorati e tanti dolcissimi bassotti? Questa è un’idea regalo una vera chicca che unisce l’utile al dilettevole; si tratta di un set di biancheria da letto con copripiumone matrimoniale e coppia di federe in 100% microfibra di poliestere di alta qualità, è il regalo perfetto per chi non si prende troppo sul serio. Il materiale ultra morbido, confortevole, traspirante e durevole, si lava in lavatrice ed è adatto anche ad essere asciugato in asciugatrice a bassa temperatura. Presta attenzione nella scelta delle dimensioni del set informandoti preventivamente su che tipologia di letto e di piumone possiede il destinatario. Sicuramente è il regalo perfetto per chi non si prende troppo sul serio!

Homewish Set di biancheria con bassotti e fantasia floreale

Queste sono le nostre dieci idee regalo pensate per ogni tasca e ogni gusto