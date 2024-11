I tablet sono dispositivi versatili che si posizionano a metà strada tra uno smartphone e un pc portatile: grazie al loro schermo generoso e alla possibilità di installare app specifiche, rappresentano una soluzione perfetta per diverse esigenze, che vanno dall’intrattenimento alla gestione smart della casa. Sono perfetti per chi desidera leggere comodamente, guardare film, disegnare o fare videochiamate con un dispositivo più maneggevole di un computer ma altrettanto performante.

VOTO TOTALE 8.8 Google Pixel Tablet Tra smartphone e pc, ricco di funzioni smart e con la possibilità di diventare il punto di controllo dei dispositivi connessi della tua casa: parliamo di tablet e, in particolare, di Pixel Tablet di Google che si distingue per un design elegante curato nei minimi dettagli e prestazioni in grado di supportarci durante le nostre lunghe sessioni di streaming. Ecco perchè potresti trovare in questo dispositivo un aiutante intelligente affidabile. Perchè scegliere un tablet? Casi d’uso e differenze rispetto a pc e smartphone Lettura e studio: per leggere e-book, articoli o documenti, il tablet è più comodo di un laptop, grazie alla sua leggerezza e alla possibilità di tenerlo in mano. È un ottimo strumento, poi, per studenti o professionisti che consultano frequentemente PDF o materiali di studio.

: che si tratti di guardare video, film o di giocare, i tablet offrono una qualità visiva superiore e una dimensione ideale rispetto agli smartphone, senza i limiti di mobilità di un PC e i limiti visivi dei dispositivi più piccoli. Creatività e design : grazie a strumenti come le smart pencil, i tablet sono molto apprezzati da artisti e designer per il disegno digitale e la progettazione creativa, grazie alla loro somiglianza con una tavoletta grafica.

: grazie a strumenti come le smart pencil, i tablet sono molto apprezzati da artisti e designer per il disegno digitale e la progettazione creativa, grazie alla loro somiglianza con una tavoletta grafica. Lavoro in mobilità : ideali per chi ha bisogno di un dispositivo leggero per controllare e-mail, modificare documenti o fare presentazioni durante viaggi o riunioni fuori sede.

: ideali per chi ha bisogno di un dispositivo leggero per controllare e-mail, modificare documenti o fare presentazioni durante viaggi o riunioni fuori sede. Videoconferenze e smart working: con schermi più grandi e microfoni di qualità, i tablet sono eccellenti per meeting online, utilizzando anche le classiche app come Google Meet, Zoom o Teams.

PRO design curato

funzione Cornice digitale

Smart hub con base

esperienza d’uso semplice CONTRO base utilizzabile solo a casa

costo medio-alto

qualità fotocamera nella media

Contenuto e design VOTO: 9 Uno dei punti di forza di Google Pixel Tablet è sicuramente il suo design, elegante e minimale, curato in ogni dettaglio e pensato per integrarsi in qualsiasi ambiente (con la sua base diventa un vero e proprio soprammobile di design). Con uno schermo da 11 pollici, materiali di alta qualità e un peso bilanciato, è comodo da utilizzare sia a mano che sulla base di ricarica. Nella confezione troverai il tablet e l'opzionale base di ricarica con altoparlante, che aggiunge funzionalità smart display (come la possibilità di diventare una cornice digitale e far scorrere le tue foto o di diventare il punto di controllo dei tuoi dispositivi di smart home), migliorando anche l’audio per un’esperienza più completa rispetto al classico dispositivo.

Funzioni speciali VOTO: 9 L’intelligenza artificiale di Google, Gemini, è il cuore pulsante del Pixel Tablet, capace di migliorare l’esperienza d’uso e di aiutarci con piccole attività quotidiane. Oltre a digitazione vocale precisa, videochiamate fluide e ottime prestazioni per lo streaming, tra le funzionalità più utili troviamo anche: Google Assistant : attivabile con "Hey Google", ti permette di gestire la casa smart, cercare informazioni, impostare timer, segnare appuntamenti e molto altro.

: attivabile con "Hey Google", ti permette di gestire la casa smart, cercare informazioni, impostare timer, segnare appuntamenti e molto altro. Chromecast integrato : unico nel suo genere, consente di trasmettere contenuti come musica e video direttamente al tablet, dal tuo smartphone.

: unico nel suo genere, consente di trasmettere contenuti come musica e video direttamente al tablet, dal tuo smartphone. Gomma Magica in Google Foto: uno strumento per correggere e migliorare le immagini scattate da qualsiasi smartphone, eliminando oggetti indesiderati o armonizzando colori e luminosità.

La base di ricarica VOTO: 8 La base di ricarica con altoparlante è un accessorio che trasforma il Pixel Tablet in un hub smart domestico e gli dona quale capacità intelligente in più. Oltre a ricaricare il dispositivo, infatti, migliora la qualità audio con gli altoparlanti integrati e, in modalità Hub, trasforma il tablet in smart display, per controllare i dispositivi di casa tramite l'app Google Home, visualizzare foto in modalità Cornice Digitale o effettuare videochiamate con Google Meet.

Hardware e batteria VOTO: 9 Pixel Tablet offre prestazioni elevate grazie al chip Tensor G2 di casa Google e a una batteria adattiva a lunga durata, capace di resistere per ore di utilizzo continuo. Con 4 altoparlanti integrati e un display brillante da 11 pollici, questo tablet assicura un'esperienza audiovisiva di qualità per guardare film, giocare o gestire attività domestiche e, con Google TV integrata, consente di accedere a tutte le tue app per l’intrattenimento preferite sempre a portata di mano.