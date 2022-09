Quella sui capelli di Samantha Cristoforetti è una polemica di cui non abbiamo bisogno

Ci risiamo. Ancora una volta una donna è finita sotto il mirino delle critiche mosse dagli altri, quelli ancorati ai pregiudizi e agli stereotipi, quelli che non riescono ad accettare la scelta di essere liberamente noi stesse. Come vogliamo, come siamo.

Questa volta, però, al centro delle polemiche non ci è finita una donna qualsiasi, ma lei, la nostra AstroSamantha, l’astronauta e aviatrice italiana, la prima donna del Belpaese a entrare negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea e la prima donna europea comandante della Stazione spaziale internazionale.

E mentre Samantha Cristoforetti fiera e orgogliosa celebra l’ennesimo traguardo, raccontando con generosità tutto quello che succede nello spazio, sulla Terra i commenti si sprecano. Al centro delle polemiche ci sono i suoi capelli che, a detta di molti, non sarebbero adeguati all’hair style di una donna.

“Vergognati, sei un’astronauta. Non un pagliaccio”

Mentre Samantha Cristoforetti festeggia l’ennesimo traguardo, quello di essere diventata la comandante dell’ISS prendendo il posto del cosmonauta russo Oleg Artemyev, dall’altra parte qualcuno nascosto dietro allo schermo di un computer o di uno smartphone sferra i suoi attacchi insensati sul nuovo look dell’astronauta.

A suscitare l’indignazione dei più sarebbe stata l’acconciatura stravagante e insolita sfoggiata da AstroSamantha nelle ultime ore che, a detta di molti, non è consona né adeguata a una donna. La comandante dell’Iss, proprio in occasione del suo passaggio di ruolo, si è mostrata con una capigliatura che ha catturato l’attenzione di tutti per quei capelli lunghissimi rivolti verso l’alto.

E se c’è chi ha apprezzato quel look a prova di forza di gravità, c’è anche chi non ha perso occasione per alimentare l’ennesima sterile polemica. A raccogliere i commenti di dissenso ci ha pensato Adrian Fartade, divulgatore scientifico ed esperto di astronomia e astronautica, che ha mostrato in un post sulla sua pagina Facebook alcuni degli attacchi all’astronauta italiana.

Il tenore dei messaggi apparsi sui social network la dice lunga su quanto i pregiudizi legati alla figura della donna siano ancora troppo radicati nella nostra società. “Sei un’astronauta scienziata, non un pagliaccio”, si legge, e poi ancora “È un po’ ridicola con questi capelli, ci marcia”, per concludere con “Una donna non si presenta così. Tu sei peggio di un gender perché lo fai apposta”.

Quello che la gente critica all’astronauta è la mancanza di un look adeguato al suo ruolo e al suo essere donna. Ma i capelli di AtroSamantha sono davvero un nostro problema?

La polemica sui capelli di Samantha Cristoforetti

Piuttosto che concentrarsi sull’ennesimo traguardo raggiunto da una donna italiana, nonché uno dei più alti ambiti dagli astronauti di ogni sesso nel mondo, le persone hanno preferito concentrarsi sui suoi capelli, muovendo critiche e giudizi nei confronti di questo look. A quanto pare, secondo una parte del popolo social, basterebbe sistemare i capelli per dare autorevolezza al suo ruolo.

Ma davvero un’acconciatura stravagante è in grado di cancellare tutto ciò che di straordinario questa donna ha fatto nella sua vita e nella sua carriera? Noi diciamo di no, e non possiamo fare a meno di pensare che questo inutile accanimento mediatico, ancora una volta, sia legato al retaggio culturale dei ruoli di genere, nonché all’ossessione delle apparenze che oggi, come non mai, condiziona la nostra società.

Continuiamo a sostenere Samantha Cristoforetti che, lo ricordiamo, non è una modella, né una trend setter, ma è un’astronauta e una scienziata che rende fiera l’Italia in tutto il mondo.