Perché la nonna materna renderà speciale la vita di un bambino

editato in: da

Tra la nonna materna e i propri nipoti esiste un legame speciale e indissolubile che dura per tutta la vita e oltre, senza alcun limite di tempo e spazio.

La nonna materna ha un ruolo di grande responsabilità nei confronti di quel bambino nato proprio dall’amore più grande della sua vita: sua figlia. Proprio per questo legame così indissolubile, la sua influenza passa per intere generazioni.

Gli insegnamenti ad un bambino infatti arrivano proprio tramite la nonna che in questo caso diventa una presenza fondamentale nella vita dell’intera famiglia. Lei è una doppia madre, dal punto di vista emotivo ma anche genetico.

Il carico genetico che viene trasmesso da una mamma a un figlio è correlato alla nonna, è proprio dalla parte materna infatti che si ereditano principalmente i tratti.

Il carattere genetico non si ripresenta in ogni generazione, spesso infatti ne viene saltata una, per questo è probabile che un bambino somigli più a un bisnonno che ai propri genitori.

La connessione con la nonna materna però c’è, e viene trasmessa non solo a livello fisico e caratteriale. Si tratta di un‘impronta percettibile, anche in un piccolo dettaglio come un neo in un preciso punto del corpo o la postura ad esempio.

E poi ci sono i tratti interiori, quelli del corpo e dell’anima. L’educazione e i valori invece si trasmettono attraverso la presenza fisica della nonna nella vita del nipote, anche se a volte può stupire ritrovare nel proprio bambino gli stessi atteggiamenti che una volta nostra madre aveva, nonostante non sia più presente, fisicamente, nella nostra vita.

Secondo la scienza, anche le esperienze emotive della nonna possono essere ereditate. Le emozioni che una donna prova durante la gravidanza vengono trasmesse alla figlia e di conseguenza un giorno ai suoi nipoti.

L’influenza emotiva quindi rimane attiva nel DNA anche dopo un’intera generazione: ecco perché una nonna materna influenzerà per sempre la vita di un bambino, anche a milioni di anni luce di distanza.