Muore a 34 anni nel giorno del suo matrimonio: la tragica storia di Danielle

Fonte: Instagram La storia di Tom e Danielle, un amore finito nel dramma

Doveva essere il giorno più bello della loro vita, quello in cui avrebbero coronato il loro sogno d’amore di fronte alle persone a loro più care e di fronte al loro piccolo Bowie, di soli 8 mesi. E invece per Tom Mann, cantante ed ex concorrente di X Factor Uk, il 18 giugno rimarrà indelebile come il giorno peggiore, quello in cui ha perso la sua Danielle.

Una storia che stringe il cuore, una tragedia che si è consumata in privato, ma che ora Tom ha voluto rendere pubblica con un post sulla sua pagina Instagram che toglie il fiato e lascia interdetti di fronte alla precarietà e all’imprevedibilità della vita.

Tom Mann, l’addio alla sua Danielle

Danielle Hampson aveva 34 anni ed è morta nel giorno in cui si sarebbe dovuta sposare con Tom Mann, suo compagno di vita e padre del loro bambino, Bowie, nato lo scorso ottobre.

“Non posso credere di scrivere queste parole, ma la mia cara Dani, la mia migliore amica, il mio tutto, l’amore della mia vita, è morta nelle prime ore di sabato mattina, 18 giugno”, scrive lui pubblicando una foto che ritrae la giovane sorridente, in uno scatto in bianco e nero insieme al figlio neonato.

“Mi sento come se avessi pianto un oceano”, prosegue, spiegando come la tragedia li abbia colpiti all’improvviso e senza alcun apparente motivo. Danielle, infatti, non aveva patologie pregresse, nessuna malattia o problema che potesse far scattare un allarme e anticipare qualche malore che ne spieghi la morte. Le cause del decesso sono tutt’ora sconosciute.

Danielle, morta il giorno delle nozze: il futuro di Tom e Bowie

Per la coppia era un periodo sereno, anzi, forse il migliore che avessero mai vissuto. Stavano per andare all’altare di fronte ai loro affetti e sotto gli occhi del loro bambino, così amato e così voluto. Erano da poco tornati da una vacanza di famiglia, loro tre, proprio in Italia, nella splendida Sardegna di cui si sono innamorati.

Invece il destino ha voluto separarli e ora Tom non può che concentrarsi su ciò che di bello c’era tra di loro e che sarebbe potuto essere: “Non siamo mai arrivati all’altare o pronunciato i nostri voti o danzato per il nostro primo ballo, ma so che tu sai che eri tutto il mio mondo e la cosa migliore che mi sia mai capitata. Indosserò l’anello che avrei sempre dovuto mettere, segno del mio amore incondizionato per te”.

Il pensiero però va anche al loro piccolo Bowie, che ora necessita di tutto l’amore possibile, anche più di prima: “Sono completamente distrutto cercando di processare tutto questo e onestamente non so cosa sarà di me, ma so che ora devo usare tutta la forza che ho per il nostro bambino. Non potrò mai essere il genitore perfetto che tu eri già, ma ti prometto che farò di tutto per crescerlo come abbiamo sempre voluto. Ti prometto che gli farò sapere quanto la sua mamma fosse incredibile. Ti prometto che ti renderò fiera”.

Infine il commiato, per esorcizzare un dolore che non se ne andrà mai, ma che dovrà tramutarsi in forza per andare avanti, per sopravvivere: “La persona più bella, dentro e fuori. L’anima più incredibile. Abbiamo perso una persona speciale e sono sicuro che vedremo una manifestazione d’amore abbondante che lo dimostri. Cercherò di trovare la pace nei tuoi messaggi e nei tuoi commenti, ma in questo momento sto soffrendo e continuerò per molto, molto tempo. Mia cara Dani, la luce più splendente in ogni stanza, il mio mondo è buio senza di te. Mi mancherai per sempre”.