I buoni propositi, la remise en forme post vacanze e 5 smartwatch come alleati per ripartire alla grande

iStock I migliori smartwatch in offerta su Amazon

Settembre, tempo di rientri e di nuovi inizi. Le vacanze sono un ricordo dolce, la pelle è ancora dorata, ma la routine quotidiana bussa alla porta. E con lei, immancabili, i buoni propositi. Se “rimettermi in forma” è in cima alla tua lista, sappi che non sei solo. Ma quest’anno, dimentica le partenze a razzo destinate a sgonfiarsi dopo poche settimane. La tecnologia ti offre un alleato discreto ma potentissimo, un vero e proprio coach da polso che ti accompagna 24 ore su 24: lo smartwatch.

Smartwatch, l’alleato perfetto per la tua rimise en forme

Più che un semplice gadget per sportivi incalliti, lo smartwatch di ultima generazione è un compagno di benessere a 360 gradi. Certo, traccia le tue corse al parco, le sessioni di yoga e le nuotate in piscina con una precisione sbalorditiva, ma il suo vero superpotere risiede nella capacità di monitorare parametri vitali che sono il fondamento di uno stile di vita sano. Parliamo del sonno, della frequenza cardiaca, dei livelli di stress e persino della qualità della respirazione.

Perché se è vero che il movimento è cruciale, un recupero ottimale lo è altrettanto. Dormire bene, gestire lo stress e conoscere i ritmi del proprio corpo sono i pilastri su cui costruire una forma fisica solida e duratura. Ed è qui che lo smartwatch diventa uno strumento imprescindibile, trasformando dati complessi in consigli semplici e personalizzati per migliorare le tue giornate, e le tue notti.

Pronto a scegliere il tuo nuovo alleato? Abbiamo selezionato 5 modelli perfetti (e scontatissimi!) per accompagnarti in questa ripartenza, unendo design, tecnologia e funzionalità innovative.

Per chi cerca un “tuttofare” accessibile: Popglory P66

Se l’idea di un coach da polso ti affascina ma preferisci un approccio più smart anche nel prezzo, il Popglory P66 si presenta come un’alternativa sorprendentemente completa. Con il suo ampio display da 1.85 pollici, questo smartwatch non passa inosservato e mette a tua disposizione una vasta gamma di funzionalità per iniziare a monitorare il tuo benessere. È in grado di tenere traccia della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna e della saturazione di ossigeno (SpO2) durante la giornata, offrendoti un quadro generale del tuo stato di forma. A questo si aggiungono numerose modalità sportive e il monitoraggio del sonno per non trascurare il recupero. La vera marcia in più per questa fascia di prezzo è la possibilità di effettuare e rispondere alle chiamate direttamente dal polso tramite Bluetooth e ricevere le notifiche delle app, da WhatsApp ai social. Pur non essendo un dispositivo medico, rappresenta un eccellente punto di partenza per chiunque desideri prendere confidenza con i dati sul proprio benessere e attività fisica, combinando versatilità e un costo decisamente accessibile.

Offerta Popglory Popglory P66

Per chi non rinuncia alla connettività: Smartwatch Poounu

Questo modello si rivolge a chi cerca un vero e proprio centro di controllo da polso senza spendere una fortuna. La sua caratteristica di punta è la gestione completa delle chiamate Bluetooth: grazie a microfono e altoparlante integrati, puoi rispondere ed effettuare telefonate direttamente dall’orologio, una comodità impagabile quando hai le mani occupate. Il design con schermo curvo da 1.95 pollici offre un’ottima visibilità per le notifiche di messaggi e app, che arrivano puntuali dallo smartphone. Sul fronte del benessere, non delude: monitora la frequenza cardiaca e il sonno, funziona da contapassi e offre oltre 110 modalità sportive per tracciare i tuoi allenamenti. Con certificazione di impermeabilità IP68, puoi indossarlo senza pensieri durante le tue sessioni di fitness o semplicemente nella vita di tutti i giorni. È la scelta ideale per chi vuole rimanere sempre connesso e avere un quadro della propria attività quotidiana con un unico, pratico dispositivo.

Offerta Poounur Smartwatch Poounu

Per chi ama un design classico e funzionale: RUIMEN Smartwatch

Questo smartwatch RUIMEN unisce un’estetica elegante e senza tempo, grazie alla sua cassa rotonda e al cinturino in acciaio, a una tecnologia pensata per la vita di tutti i giorni. È l’accessorio perfetto per chi desidera monitorare la propria salute con discrezione, senza rinunciare allo stile. Al suo interno, un set completo di sensori si occupa di tracciare la frequenza cardiaca, la qualità del sonno e la saturazione dell’ossigeno (SpO2), fornendo dati utili per interpretare il proprio benessere. La funzionalità di chiamata Bluetooth lo trasforma in un’estensione del tuo smartphone, permettendoti di gestire le telefonate con un semplice gesto. Con oltre 100 modalità sportive e un design impermeabile, ti segue fedelmente dall’ufficio alla palestra, dimostrandosi un alleato versatile e affidabile per i tuoi nuovi obiettivi di forma fisica.



Offerta Ruimen Smartwatch Uomo Donna

Per chi cerca un display generoso e massima versatilità: nerunsa Smartwatch

Il primo impatto con questo smartwatch è dato dal suo ampio e luminoso display da 2.01 pollici, che rende la lettura delle notifiche e dei dati sul fitness un vero piacere per gli occhi. Pensato per adattarsi a ogni stile, arriva con ben due cinturini, uno in elegante acciaio e uno in comodo silicone, perfetti per passare da un meeting di lavoro a una sessione di allenamento. Oltre all’estetica, la sostanza non manca: integra un assistente vocale per gestire le funzioni senza usare le mani e permette di effettuare e ricevere chiamate via Bluetooth. Il monitoraggio della salute è completo, con sensori per il battito cardiaco, l’ossigeno nel sangue e l’analisi del sonno, mentre le oltre 100 modalità sportive sono pronte a tracciare ogni tuo movimento. È il compagno ideale per chi desidera un’esperienza d’uso chiara e immediata su un grande schermo, senza compromessi sulle funzionalità.

Offerta Jugeman Smartwatch Uomo Donna

Per chi cerca colore e praticità: Blackview Smartwatch W50

Il Blackview W50 cattura subito l’attenzione con il suo vibrante cinturino colorato, un tocco di personalità che non passa inosservato, affiancato da un più classico cinturino nero per abbinarsi a ogni look. Il suo design moderno con cassa quadrata racchiude un display luminoso e reattivo, ideale per consultare i dati di benessere e le notifiche in arrivo. Anche questo modello si conferma un ottimo alleato per la vita connessa, integrando le chiamate via Bluetooth che ti permettono di parlare liberamente senza dover prendere in mano il telefono. Dal punto di vista della salute, offre un monitoraggio costante della frequenza cardiaca, del sonno e dei livelli di ossigeno nel sangue, aiutandoti a mantenere uno stile di vita attivo e consapevole. Con un’interfaccia intuitiva e le principali funzioni per sport e benessere, è una scelta eccellente per chi desidera un dispositivo affidabile, funzionale e con un design giovane e distintivo.



Offerta Blackview Blackview Smartwatch

