Michelle Obama, il dolce gesto per il compleanno della figlia Sasha

editato in: da

Michelle Obama, su Netflix la sua serie per bambini Waffles + Mochi

Se c’è una cosa che Michelle Obama non ha mai nascosto è il profondo affetto che prova per la sua famiglia. Donna determinata, moglie amorevole e mamma attenta e premurosa di Malia e Sasha, ha sempre mostrato a tutti il suo lato più dolce, anche quando ricopriva l’importante ruolo di First Lady degli Stati Uniti d’America. Non poteva, quindi, in un’occasione speciale per la più piccola delle sue ragazze restare in silenzio.

Per il compleanno di Sasha, che ha compiuto venti anni, si è così lasciata andare e ha pubblicato un dolcissimo post sul suo profilo Instagram, condividendo una foto che la ritrae con la figlia ancora bambina durante una gita in barca. Le due si guardano e si sorridono: sguardi che più volte hanno mostrato anche durante la loro permanenza alla Casa Bianca.

Una dedica pubblica, quella di Michelle, che si dice grata del tempo trascorso con Sasha e, soprattutto, orgogliosa della donna che sta diventando giorno dopo giorno.

Buon compleanno alla mia cara Sasha! Sono così grata – ha affermato l’ex First Lady – per ogni risata che abbiamo condiviso e per tutto ciò che mi hai insegnato nel corso degli anni. Sarai sempre la mia bambina, ma non potrei essere più orgogliosa della donna che stai diventando.

A Michelle ha fatto eco anche Barack Obama che, proprio come sua moglie, ha condiviso un ricordo dell’infanzia di Sasha: una bellissima immagine che lo ritrae mentre tiene in braccio sua figlia. Anche lui, poi, si è detto orgoglioso della persona che la ragazza sta diventando e di essere impaziente di vedere dove la vita la porterà.

Sasha, estremamente riservata, ha rinunciato ad avere un account pubblico sui social media per poter vivere una vita lontano dai riflettori che, inevitabilmente, erano puntati su di lei quando Barack Obama ricopriva la carica di Presidente degli Stati Uniti d’America. Pertanto, il suo ringraziamento è avvenuto in forma privata.

Quello restituito dai coniugi Obama sui social è un bellissimo e dolcissimo ritratto di famiglia. A dominare sono l’amore, l’affetto e soprattutto il rispetto per le due ragazze. Valori che non sono passati inosservati agli utenti che si sono affrettati a lodare il gesto di Michelle e ad augurare buon compleanno a Sasha.