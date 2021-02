Michelle Obama, la serie per bambini

Educare i bambini a un’alimentazione sana è sempre stato uno degli impegni di Michelle Obama sia quando era alla Casa Bianca in qualità di First Lady sia successivamente, un impegno che rinnova grazie a Waffles + Mochi una serie originale Netflix suddivisa in 10 episodi, disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 16 marzo 2021.