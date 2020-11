Meghan Markle, Harry vuole che The Crown si fermi

editato in: da

Meghan Markle, Harry, Diana: gli 8 scandali che hanno fatto tremare il Palazzo

È stata appena rilasciata su Netflix la quarta stagione dell’attesissima serie The Crown, e i fan non vedono l’ora che esca già la prossima. Nel frattempo infatti le puntate cominciano ad avvicinarsi sempre più al presente, e di questo, il Principe Harry non ne sarebbe molto entusiasta.

A svelarlo è stata la biografa reale Angela Levin, autrice di Harry: A Biography of a Prince. Intervistata in radio, ha ricordato di essere andata a Kensington Palace per intervistare il duca di Sussex due anni fa, raccontando di aver ricevuto una domanda secca dal Principe.

“Stai guardando The Crown?” Lei a sua volta ha risposto dicendo: “E tu? E il resto della famiglia reale?”. Lui allora avrebbe affermato: “Sì, stiamo tutti guardando assolutamente tutto, ma insisterò affinché si fermi prima che arrivi a me“.

La notizia arriva dopo che Harry e Meghan – accolti da Hollywood dopo aver abbandonato i doveri reali a marzo – hanno firmato un accordo di produzione di contenuti con Netflix, incentrato sul loro obiettivo di creare prodotti che offrano “speranza e ispirazione”.

Tuttavia la Levin dubita della decisione di Harry, affermando che “ciò che sta facendo ora è ingiusto e maleducato, ossia accettare denaro da una società come Netflix, che sa esattamente che riceverà fino all’ultima goccia di sangue da qualcuno quando offre molti soldi, soprattutto quando sa che la stessa azienda mette in ridicolo suo padre, sua madre e sua nonna“.

Negli ultimi giorni anche Emma Corrin – che interpreta Diana nella serie – ha ammesso di comprendere il turbamento che circonda la nuova stagione di The Crown e la sua rappresentazione del matrimonio del Principe Carlo e della Principessa Diana.

In un’intervista televisiva infatti le è stato chiesto un commento alle notizie secondo cui la Famiglia Reale non è soddisfatta dei ritratti di Carlo e Diana: “È difficile. Penso che per tutti in The Crown cerchiamo sempre di ricordare a tutti che la serie in cui siamo è romanzata … Ovviamente, ha le sue radici nella realtà e nei fatti ma le sceneggiature di Peter Morgan sono un’opera di finzione, ha detto riferendosi al creatore della serie.

La giovane attrice ha poi aggiunto: “Allo stesso tempo, capisco perché le persone sarebbero arrabbiate perché questa è la storia. E il ricordo di Diana è ancora molto fresco”.