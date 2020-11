Meghan Markle e Harry, così hanno trascorso il Giorno del Ringraziamento

editato in: da

Meghan Markle copia Kate Middleton col maxi cappotto nero

Primo Giorno del Ringraziamento in America per Harry e Meghan Markle che hanno deciso di trascorrere un po’ di tempo con la famiglia dopo un periodo piuttosto duro. Solo pochi giorni fa infatti l’ex star di Suits ha confessato in una lunga lettera pubblicata sul New York Times, di aver perso il figlio che aspettava. Un enorme dolore per Meghan che ha voluto condividere la sua esperienza e quella di tantissime altre donne. Nell’editoriale intitolato The Losses We Share ha svelato di aver avuto un aborto spontaneo. Un evento che ha segnato profondamente sia la Markle che il figlio di Diana, che si sono sostenuti a vicenda.

“Era una mattina di luglio che iniziava normalmente come qualsiasi altro giorno: preparando la colazione”, ha raccontato Meghan, spiegando di aver perso il secondogenito una mattina, mentre cambiava il pannolino al piccolo Archie. “Dopo aver cambiato il suo pannolino, ho sentito un forte crampo […] Sapevo, mentre stringevo il mio primo figlio, che stavo perdendo il secondo […] Ore dopo, ero in un letto d’ospedale a tenere la mano di mio marito”.

Parole forti e piene di commozione che raccontano un momento difficilissimo per i Sussex. Ancora oggi che sono trascorsi mesi da allora, Meghan continua a soffrire. La sua forza è la famiglia, quella che ha costruito negli Stati Uniti: gli amici più cari e mamma Doria. Secondo quanto rivelato da People, la Markle ha organizzato una festa privata per il Giorno del Ringraziamento, invitando nella villa della coppia alcune persone. La magione di Montecito – da 14 milioni di dollari e con 9 camere da letto – ha ospitato un party privatissimo. Il più felice, secondo fonti vicine ai Sussex, è stato Archie, che poche settimane fa ha festeggiato anche Halloween con il tradizionale dolcetto o scherzetto.

Nel frattempo la distanza fra Meghan Markle e Kate Middleton si fa sempre più forte. Dopo i contrasti del passato le due cognate non si sarebbero più chiarite, aggravando ulteriormente la lite fra Harry e William. L’ex attrice e il secondogenito di Diana con molta probabilità non torneranno a Londra per festeggiare il Natale on la Royal Family, ma resterà ancora negli Stati Uniti.