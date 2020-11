Meghan Markle torna a fare la Duchessa e si vendica

Meghan Markle e Harry hanno commemorato i caduti in guerra con una cerimonia tutta loro per il Remembrance Day. Ricevuto il rifiuto da Palazzo per deporre una corona al cenotafio a nome di Harry, i Sussex hanno indossato nuovamente i panni di Duchi e si sono recati al National Cemetery di Los Angeles