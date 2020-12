Meghan Markle e Harry fuori dalla Famiglia Reale: la Regina dà l’ultimatum

editato in: da

La Regina Elisabetta non si lascia intenerire da Harry e Meghan Markle e dà alla coppia il suo ultimatum: si decidano una volta per tutte se rientrare nella Famiglia Reale o uscirne definitivamente, abbandonando però in quel caso anche tutti i privilegi e i titoli connessi.

L’ex maggiordomo reale Paul Burrell ha affermato che la Sovrana ha detto a Harry che “non poteva stare con un piede dentro e l’altro fuori” dalla Famiglia Reale. E ha aggiunto – durante l’intervista a Vicki Pattinson in Secret to, che Elisabetta si è comportata da Monarca saggia ed equilibrata. “Ha fatto tutto il possibile per far restare Harry nella Famiglia Reale, dimostrandogli quanto era amato da tutto il suo Paese”.

Ma le faccende sono andate diversamente, prosegue Burrell: “Harry voleva altro. Ha scelto col cuore e non con la testa, ha seguito la donna che ama. Chi può biasimarlo per questo”. La Regina però ha dato al nipote la possibilità di cambiare idea, nel famoso incontro a Sandringham, lo scorso anno. Quello che il Principe avrebbe voluto davvero era mantenere i suoi incarichi militari, le sue uniformi. Ma Elisabetta è stata irremovibile, ha detto no, costringendo Harry a prendere una decisione drastica.

Oggi il Principe per amore di Meghan ha rinunciato alla sua famiglia d’origine, ha rinunciato ai suoi incarichi militari e presto potrebbe dover rinunciare al titolo di Duca del Sussex, così come Lady Markle a quello di Duchessa del Sussex.

Questo è quanto sostiene Anna Whitelock, capo del dipartimento di storia all’Università di Londra, in un’intervista all’Express. Harry e Meghan devono prendere una decisione entro il prossimo marzo. Ma per come stanno andando le cose, sembra evidente che non hanno alcuna intenzione di tornare in Gran Bretagna. Da un lato hanno siglato un accordo milionario con Netflix, dall’altro hanno affittato la loro casa a Windsor, Frogmore Cottage alla cugina Eugenia di York. Tutti segnali che indicherebbero l’intenzione della coppia di restare a Los Angeles. Senza contare che Lady Markle sembra interessata alla scalata alla Casa Bianca.

Anche se uno spiraglio di luce potrebbe venire da William. Sebbene si vocifera che diventerà il prossimo capitano generale dei Royal Marines, carica ricoperta da Harry fino alla scorsa primavera, i due fratelli pare abbiano ritrovato la perduta vicinanza, dopo la tragica esperienza vissuta da Harry e Meghan della perdita del secondo figlio per un aborto spontaneo. Quanto è accaduto ha spinto i fratelli a sentirsi e a riprendere le fila di una relazione che era andata incrinandosi proprio dopo l’arrivo della Markle.