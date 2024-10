Fonte: ANSA Matilde Lorenzi

Matilde Lorenzi ha (quasi) 20 anni ed è una delle grandi promesse dello sci italiano. Il suo è un enorme talento, messo in evidenza in maniera chiarissima nel corso della passata stagione, quando ha vinto il campionato assoluto e giovani in SuperG in Val Sarentino.

Chi è Matilde Lorenzi

Matilde Lorenzi è una ragazza non ancora 20enne. Ormai mancano pochi giorni in realtà, considerando come sia nata il 15 novembre 2004. È torinese, precisamente di Villarbasse, ma è di fatto cresciuta al Sestrière, fianco a fianco con sua sorella maggiore Lucrezia Lorenzi.

Lo sci rappresenta la loro vita. Una passione incredibile, che spesso pone dinanzi a rischi enormi. Come detto, lo scorso anno è stato di grande importanza per Matilde Lorenzi, dal momento che il trionfo nel campionato italiano assoluto e giovani in SuperG l’ha posta ufficialmente sulla mappa, traducendo un modo di dire inglese.

Il primo titolo ottenuto dinanzi a Laura Pirovano e Nicol Delago. Una stagione splendida per lei, considerando come si sia anche i risultati ottenuti ai Mondiali juniores di Chatel, in Francia. A soli 19 anni si è classificata al sesto posto in discesa e all’ottavo in Supergigante.

Gli appassionati di questo sport la tengono d’occhio, così come ovviamente gli addetti ai lavori. Sono grandi le aspettative, a fronte di un talento indiscutibile e risultati vari già ottenuti, come l’undicesimo posto in Supergigante a St. Moritz a fine 2023 in Coppa Europa.

Sprazzi di vita privata trovano spazio sui social, com’è normale che sia. È una ragazza dal grande entusiasmo e dalle molte passioni. Alcune di queste la tengono tra le mura di casa, considerando anche quanto tempo trascorra fuori.

Quando non scia, ama dedicarsi alla cucina, preparando spesso dolci per la sua famiglia. Sappiamo inoltre che ama leggere. Ha pubblicato nel tempo copertina di romanzi e libri per la crescita personale. Adora però anche concedersi delle pause al mare, quando possibile.

Nel corso degli anni ha poi scoperto che una particolare attività riesce a calmarla, permettendole di staccare la mente dalle gare. Si tratta dell’uncinetto, cui si dedica anche poco prima di scendere in pista. Un’attività che l’ha spinta a creare anche dei piccoli regalini per amici e parenti, come cappellini e fascette.

Incidente per Matilde Lorenzi, le condizioni

Tutto il mondo dello sport italiano è con il fiato sospeso per le condizioni di Matilde Lorenzi. La giovane sciatrice è rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente avvenuto sulle piste della Val Sanales, in Alto Adige. Era impegnata in un allenamento la promessa italiana, tesserata nel gruppo sportivo dell’Esercito.

Stando a quella che è una prima ricostruzione, sappiamo che stava scendendo lungo la pista Gravand G1. Purtroppo da valle hanno visto i suoi sci divaricarsi. L’atleta ha perso contatto con il manto nevoso, il che l’ha portata a precipitare al suono, colpendo duramente il terreno ghiacciato con il viso. Uno dei suoi sci si è poi sganciato e lei è stata sbalzata fuori pista.

Allo stato attuale tutto ciò che conta è il suo stato di salute ma, occorre dirlo, sono già stati avviati i controlli del caso. I carabinieri sono accorsi per i rilievi. Per il momento pare che le condizioni di sicurezza sul tracciato fossero in regola e le protezioni posizionate in maniera corretta.

Un terribile incidente non prevedibile e non frutto di cause esterne, sembrerebbe. Matilde Lorenzi è stata rapidamente soccorsa, intubata dal personale sanitario accorso sul posto e trasportata via elicottero in ospedale a Bolzano. Qui sono in corso gli accertamenti del caso e tutti, i suoi cari in primis, sono in attesa di ulteriori delucidazioni da parte dello staff medico.