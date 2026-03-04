Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Chi è Maria Begona Gomez, moglie di Pedro Sanchez

La situazione geopolitica internazionale ci spinge a parlare molto del premier spagnolo Pedro Sanchez. Per molti rappresenta un esempio da seguire, considerando la forza mostrata nello schierarsi contro la guerra e, di fatto, contro Donald Trump.

Proviamo però a gettare lo sguardo sul suo privato, scoprendo tutte le informazioni note su Maria Begoña Gómez, sua moglie. La donna è in questi anni tristemente finita al centro dell’attenzione mediatica a causa di problematiche giudiziarie.

Maria Begoña Gómez, chi è la moglie di Pedro Sanchez

Un matrimonio decisamente saldo, quello tra Pedro Sanchez e Maria Begoña Gómez. Il premier spagnolo non ha timore nell’esprimere i propri sentimenti in pubblico e, infatti, ecco le sue parole nel 2024: “Sono un uomo profondamente innamorato di mia moglie, vivo con impotenza il fango che gettano quotidianamente su di lei”.

Parole di totale supporto per la donna che ha scelto per condividere la vita, pronunciate nel discorso tenuto per annunciare la volontà di restare alla guida del governo (dopo 5 giorni di riflessione).

Nata a Bilbao, Maria Begoña Gómez ha 50 anni ed è cresciuta a Valderas. In gioventù si è trasferita a Madrid per studiare marketing. Ha conseguito la laurea e in seguito un master in Business Administration.

Archiviati gli studi, ha iniziato a lavorare, specializzandosi in fundraising per organizzazioni non governative. In seguito è diventata consulente per svariate Ong, tra le quali anche Amnesty International.

Un curriculum di tutto rispetto, il suo, arrivando poi a ricoprire il ruolo di direttrice del Centro Africa dell’Instituto de Empresa. Da inizio 2023, invece, è divenuta co-direttrice di un master presso l’Università Complutense di Madrid.

Sappiamo di lei che è una grande appassionata di sport. Ama tenersi in forma, praticando ogni giorno pilates. Tra le sue passioni però rientra anche la moda, come dimostra la sua regolare partecipazione alla Fashion Week di Madrid.

L’amore con Pedro Sanchez

Abbiamo anche un bel po’ di informazioni sulla lunga storia d’amore tra Pedro Sanchez e sua moglie Maria Begoma Gomez. Sono fianco a fianco da circa 30 anni, conosciutisi a una festa tra amici in comune.

Si sono sposati nel 2006, un anno dopo la nascita della figlia Ainhoa. Un sì pronunciato con rito civile nel Comune di Madrid, mentre nel 2007 hanno accolto la loro seconda figlia, Carlota. Maria è una donna molto riservata, tenutasi il più possibile lontana dai riflettori. Anche per questo la grande pressione mediatica subita a causa del rischio processo le ha procurato grande dolore.

Il processo sfiorato

La bufera giudiziaria contro Maria Begoña Gómez è nata in seguito a un’indagine per presunta corruzione e traffico di influenze. Il primo step è stato generato dal sindacato di estrema destra Manos Limpias. L’hanno infatti denunciata, con il primo ministro che ha respinto prontamente le accuse, difendendo sua moglie.

Dopo due anni, è giunta la notizia che la coppia attendeva. Il Tribunale Provinciale di Madrid ha annullato la decisione del giudice istruttore Juan Carlos Peinado di rinviare a giudizio la donna. Accusata d’appropriazione indebita di fondi pubblici (finita sotto inchiesta insieme con la sua consigliera Cristina Alvarez e all’uomo d’affari Juan Carlos Barrabes) e di traffico di influenze e corruzione, ha visto il tutto tornare allo status di indagine preliminare. Il motivo? Assenza di prove razionali sufficienti.