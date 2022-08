Lorenzo Insigne papà, Jenny Darone è incinta: la dedica più bella (in campo)

Fonte: IPA Pancioni vip del 2022

Doppio goal per l’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, che ha segnato la sua prima rete nel Toronto e ha colto l’occasione per una dedica speciale a sua moglie. Infatti, il calciatore ha annunciato di aspettare il terzo figlio da Jenny Darone, dopo i piccoli Carmine e Christian.

Lorenzo Insigne presto papà per la terza volta

Un bacio al pallone messo sotto la maglietta. Così, nella maniera più dolce, Lorenzo Insigne ha annunciato la dolce attesa del terzo figlio. Jenny Darone sarebbe dunque incinta, anche se la coppia per il momento ha lasciato parlare le immagini di questa dedica, rimbalzata ovunque sul web.

L’ex capitano del Napoli, in occasione del suo primo goal con la maglia del Toronto, ha scelto il modo più simbolico per festeggiare il suo ritorno al massimo dell’energia sui campi da calcio, e la notizia più bella, quella di un nuovo figlio.

Infatti, Lorenzo e Jenny hanno già due bambini, Carmine, nato nel 2013, e Christian, arrivato nel 2015. Entrambi i genitori hanno ripostato le immagini dello splendido gesto del calciatore nelle storie di Instagram, dove Jenny ha mostrato anche per la prima volta il pancione.

Per ora non sappiamo quando il terzo bebè di casa Insigne arriverà, o se sarà un altro maschietto o la tanto attesa femminuccia.

Fonte: Instagram

La storia d’amore tra Lorenzo e Jenny

Genoveffa (Jenny) Darone è considerata una delle wags più belle, e la sua popolarità è molto cresciuta negli anni, non solo come “moglie di”, ma per il suo saper restare lontana dai gossip seppur attivissima sui social. Infatti, la coppia ci tiene molto a mostrare il ritratto perfetto della loro famiglia, sempre spontaneo, mai forzato, e lontano dai clamori.

Lorenzo e Jenny si conoscono fin da bambini, e sono nati a pochi chilometri di distanza. Pare che il bel calciatore facesse fin da adolescente la corte alla sua attuale moglie, e galeotta fu una gita fuori porta.

“Lorenzo mi veniva a trovare qualche volta al negozio dove lavoravo” ha raccontato Jenny a Calcio Napoli 24 “ma galeotta fu una gita con amici in comune”. I due si persero di vista per un po’ e, rincontratosi nel 2012, si sono sposati solo 7 mesi dopo, e l’anno successivo è nato il primo figlio, Carmine. Le nozze sono state celebrate il 31 dicembre 2012, con rito civile, a Frattominore, il loro paese natale, e all’uscita dal Comune erano ben in mille ad aspettarli, tra famiglia, amici e tantissimi fan.

Nel 2015 invece è nato Christian, ma il nucleo familiare sta per allargarsi con l’arrivo del terzo figlio. Sono tante le dediche d’amore che la coppia si scambia sui social, così come le foto della famiglia al completo.

“Compagno di vita meraviglioso e poi padre premuroso, altruista, gentile” ha scritto la Darone in occasione dei 31 anni del marito. “Il più bel regalo che hai fatto e fai ogni giorno ai nostri figli è l’esempio. Ti amiamo più di ogni altra cosa. Buon compleanno amore nostro!”

Ora la famiglia si è trasferita a Toronto, in Canada, per seguire l’ultima avventura calcistica di Insigne.