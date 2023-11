Jenny De Nucci parla per la prima volta della fine con la ex Ariete: “Sono stata male”

Fonte: Getty Images Jenny De Nucci

Un amore bellissimo ma anche molto doloroso quello tra Jenny De Nucci e Ariete: talmente doloroso che le due, dopo la fine della loro storia nell’estate 2022, avevano deciso di parlarne il meno possibile, per preservare il bello che c’era stato e per provare a mettere a tacere quel rancore che molto spesso la fine di una storia ti porta a provare. Oggi, Jenny De Nucci è pronta a raccontare quel capitolo della sua vita.

Jenny De Nucci: le parole sulla fine della storia con Ariete

Una rottura dichiarata sui social, ma di cui non erano mai state chiarite le motivazioni quella tra Jenny De Nucci e Ariete, ma che, loro malgrado, ci ha fatto cantare moltissimo. Secondo le indiscrezioni, infatti, pare che Mare di guai, la canzone che Ariete ha portato al Festival di Sanremo 2023, fosse dedicata proprio alla bella attrice, ormai sua ex fidanzata da tempo. L’attrice, finita la storia, aveva richiesto privacy assoluta: “Io e Arianna non stiamo più insieme. Vi chiedo gentilmente di non taggarmi più in nessun video o di dirmi con chi la vedete in giro o chi vedete sotto al suo palco. Essendo stata una relazione pubblica mi sembrava giusto, anche se sono contro a queste cose, di scrivere due righe in merito. Non farò un papiro strappalacrime, sappiamo io e lei com’è andata ed è giusto che rimanga privato. Diceva Massimo Pericolo, ‘Amarsi in pubblico lasciarsi subito.’”

Ma si sa, il tempo aiuta a fare pace con noi stessi e con chi ci è stato accanto. Sarà anche per questo che Jenny De Nucci ha deciso di raccontare alcuni dettagli della fine della storia d’amore con Ariete in un’intervista a Cosmopolitan. L’attrice, che dopo il suo ruolo in Don Matteo insieme a Serena Autieri sta riscontrando un grande successo grazie al film Prima di andare via di Prime Video, ha raccontato: “Non ne parlo volentieri perché c’ho speso non so dire quanto tempo in terapia. Non mi vergogno delle emozioni che provo, per me è ok dire che sono stata male dopo che ci siamo lasciate. Adesso è quasi un meme ma in quei giorni stavo malissimo”.

L’attrice ha poi aggiunto: “Io Arianna non la sento da tanto quindi non so cosa sia successo nella sua vita. Spero stia bene. A un certo punto è semplicemente finita. Abbiamo avuto una bellissima relazione per quasi due anni. Poi ci siamo odiate, come succede a molte coppie.”

Jenny De Nucci, la frecciatina alla nuova relazione di Ariete

Nonostante fosse stata richiesta privacy, il rancore e la rabbia per la fine della relazione aveva portato Jenny De Nucci, in passato, a lanciare qualche pubblica frecciatina alla ex Ariete. La scorsa primavera, dopo le voci sulla relazione della cantante con Gaia Mossini, poi confermata da entrambe, l’attrice aveva commentato: “Lasciata per quella di cui non dovevo preoccuparmi è più appropriato.”

Un’accusa fortissima, che sottolinea quanto ancora le cose tra le due non fossero chiarite. Non si è fatta attendere la risposta di Ariete: “Una si sveglia la mattina tranquilla con la sua vita, a caso viene bloccata e devono arrivarle dopo mesi e mesi ancora frecciatine e prole di cui nessuno ha bisogno. Non aggiungerò altro. I social non li uso per questo. Pace.”