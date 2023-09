Ariete provoca “X Factor”: “Oggi a un sedicenne consiglierei l’opposto”

Fonte: IPA Ariete

Dai provini di X Factor al palco di Sanremo. Ne ha fatta tanta di strada Ariete, pseudonimo di Arianna Del Giaccio, che con i suoi testi indie-pop fa cantare e sognare ormai da quattro anni tantissimi fan. La cantante, in concomitanza con l’uscita del suo ultimo album, si è raccontata in un’intervista in cui ha ripercorso tutte le fasi della sua carriera, compresa la breve presenza al talent in onda su Sky.

Il nuovo album di Ariete: “La Notte”

È uscito da pochissimo il nuovo album di Ariete: La notte è il suo secondo disco in studio che si ispira a Sufjan Stevens, cantante dell’indie folk statunitense. La cantante ha raccontato in un’intervista a Rockol come è nata l’idea: “Quando io e i ragazzi stavamo andando al Parco nazionale di Yosemite abbiamo consumato in macchina ‘Carrie & Lowell’, forse il suo disco più bello. È riuscito a creare un album incredibile e super ispirante e in quell’album non c’è nemmeno una batteria. Ho capito che dovevo fare la stessa cosa: la mia forza, alla fine, sono le canzoni più intimiste, più appoggiate, non gli up tempo che devono diventare chissà che tipo di hit per entrare in quei giochi bastardi della discografia”.

Un album composto da 11 brani, che la cantante di Mare di guai ha scritto nella sua stanza ad Anzio, sua città di origine. “La mia comfort zone di scrittura è sempre stata la cameretta. Non credo di essermi mai davvero allontanata del tutto da quel mondo.” Un rapporto stupendo con la propria casa, le proprie origini e la propria famiglia. Non è un caso che la cantante abbia deciso di far uscire il suo ultimo album il giorno del compleanno della madre, regalandole una bellissima dedica.

Ariete e la frecciatina a “X Factor”

Oggi ci ricordiamo di Ariete anche e soprattutto per la sua partecipazione a Sanremo 2023 con il suo singolo Mare di guai, in cui cantava la fine della relazione con la sua ex fidanzata. La cantante ha raccontato di quella esperienza, ma ha rivelato di non avere intenzione di tornare al Festival nel prossimo futuro. Preferisce concentrarsi sui suoi nuovi progetti discografici e prepararsi per i concerti dal vivo.

Fonte: IPA

Meno felice è il ricordo di X Factor, talent a cui ha partecipato all’inizio della sua carriera nel 2019 ma che l’ha vista fermarsi ai provini.

Alla domanda diretta “Se fossi entrata a X Factor, nel 2019, saresti arrivata dove sei oggi?” la cantante risponde in maniera inaspettata: “No. Probabilmente mi sarei persa come tutti i ragazzi che si presentano ogni anno alle selezioni. Certo, X Factor ha lanciato anche la band italiana che attualmente è sul tetto del mondo, i Maneskin. E una popstar come Marco Mengoni. Ma erano altri anni della tv e della musica. Non mi viene in mente il nome di un artista uscito da lì negli ultimi quattro o cinque anni e rimasto sulle scene a certi livelli. Ero una ragazzina con un sogno e quello mi sembrava l’unico sbocco possibile per riuscire a diventare qualcuno. Oggi a un sedicenne consiglierei l’opposto”.

Una frecciatina pungente per un talent che riscuote da sempre un enorme successo, ma in cui spesso i cantanti arrivati primi non raggiungono il successo sperato. La nuova stagione è appena iniziata: dovremo aspettare un po’ per capire se quest’anno il talent di Sky sfornerà qualche talento in stile Maneskin.