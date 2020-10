Letizia di Spagna si mette in ombra e sua figlia Leonor osa coi tacchi

editato in: da

Letizia di Spagna ricicla l’abito e le figlie sono un incanto

Letizia di Spagna insieme a Felipe e le figli Leonor e Sofia è impegnata in uno degli appuntamenti più importanti per la Corona spagnola, ossia la consegna del Premio Principessa delle Asturie. La Regina come sempre è elegantissima, ma questa volta si fa da parte per la figlia maggiore, Leonor, dal cui titolo prende il nome il Premio.

L’evento impegna la Famiglia Reale per più giorni e si conclude appunto con la serata di gala. Letizia, marito e figlie si trovano dunque a Oviedo dal 15 ottobre. E dopo la visita all’installazione permanente di LAFPABRICA in cui la Regina ha sfoggiato un cappotto fucsia e delle ballerine nere, firmate Hugo Boss, i quattro hanno assistito alla tradizionale udienza preliminare presso l’Hotel de la Reconquista dove hanno accolto i presidenti delle giurie e i vincitori del concorso.

Se lo scorso anno Letizia ha brillato con una mise realizzata da Pertegaz, lo stesso stilista del suo abito da sposa, questa volta ha preferito mantenere un profilo più basso e lasciare spazio alle figlie, Leonor e Sofia. Così, ha optato per un look riciclato, per quanto molto elegante. Si tratta dell’abito a stampa floreale, blu e verde, firmato Carolina Herrera che negli ultimi tempi ha indossato più volte. In particolare, proprio con questa mise ha stregato Carlo d’Inghilterra quando, in visita a Londra, il Principe l’accompagnò all’inaugurazione di una mostra.

Il vestito, estremamente femminile, sembra essere fatto su misura per esaltare la sua figura sottile e tonica e per darle un ulteriore tocco di regalità. La scelta di Letizia è impeccabile come sempre ma ha fatto in modo che l’attenzione fosse rivolta alle figlie, in particolare Leonor, la maggiore, Principessa delle Asturie e futura Regina di Spagna. La ragazza 15enne, dall’anno scorso ha iniziato a prendere parte attivamente alla vita di Corte. E il look che ha scelto per questa occasione dimostra che è cresciuta.

La Principessa indossa, come la madre, un abito dalla stoffa floreale, ma chiaro. E ai piedi non è passato inosservato che ha abbandonato le consuete ballerini per indossare i tacchi, seppure minimi.

Anche sua sorella segue le orme di mamma Letizia e indossa un abito rosso, colore preferito dalla Sovrana che in effetti lo porta in modo ineccepibile.