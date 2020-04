Letizia di Spagna, le regole che non ha rispettato alla presenza della Regina Elisabetta

editato in: da

Anche le Regine ogni tanto sbagliano: sembra impossibile, eppure Letizia di Spagna, così abituata a etichette reali e a norme rigide, avrebbe infranto qualche regola al cospetto della Regina Elisabetta.

La Ortiz, vera e proprio regina di stile, sempre perfetta e impeccabile, esigente ed elegantissima quando si tratta del suo look, in passato avrebbe fatto qualche scivolone davanti alla Regina di Inghilterra.

Di certo l’elenco delle regole da seguire alla presenza della Monarca è molto lungo: si va dall’assenza di contatto fisico alla puntualità, dagli inchini al rigido dress code, senza dimenticare di stare in piedi finché non è la Regina a sedersi e che è opportuno parlare solo quando è lei a rivolgere la parola in modo diretto.

Però, nel caso di Felipe VI e Letizia alcuni dei protocolli non vengono applicati. Per loro si tratta di incontri “alla pari” in quanto Reali, ma ci sarebbe anche un altro motivo: dato il grado di parentela con i Windsor (anche se alla lontana), almeno in privato i Re di Spagna possono mostrarsi leggermente più rilassati e non osservare pedissequamente tutte le regole.

Letizia di Spagna ha confessato di sentirsi molto goffa e imbarazzata in presenza della Regina Elisabetta: forse perché all’inizio del suo matrimonio con Felipe, durante una cena di gala, è stata sorpresa a mangiare del pane prima dell’arrivo del primo. Avrebbe dovuto ricordare che la Sovrana d’Inghilterra ha sempre la precedenza su tutti, anche a tavola.

Non sappiamo se in privato i Reali si chiamino per nome, o se la Ortiz si sia lasciata andare a dei gesti di tenerezza con Elisabetta, magari mettendole una mano sul braccio o porgendole una delicata carezza.

Sappiamo però che Felipe, durante l’ultimo viaggio nel Regno Unito, ha salutato la “zia” con un bacio sulla guancia – impensabile per dei comuni “visitatori” – mentre sua moglie le ha stretto la mano e ha fatto un piccolo cenno di saluto.

Durante quell’incontro Letizia e Felipe hanno osservato un’altra delle regole imposte dal rigido protocollo inglese, presentarsi con un dono alla Regina: una foto di famiglia con Leonor e Sofia, che continua ad apparire in uno degli uffici dei Windsor, in cui si svolgono le audizioni private.