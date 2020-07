Letizia di Spagna, il perfetto abito estivo che piace anche a Kate Middleton

editato in: da

Letizia di Spagna è una delle donne più ammirate al mondo, soprattutto per i suoi look meravigliosi: è sempre impeccabile e ci regala moltissimi outfit (a volte anche low cost) da cui trarre spunto per essere al top in ogni occasione. Ma altrettanto si può dire di Kate Middleton, che a sua volta è una vera regina di stile.

In effetti, non ci dovrebbe sorprendere scoprire che entrambe condividono alcuni look tra i più belli che abbiano mai proposto finora. Abituate ad essere sempre al centro dell’attenzione, Letizia e Kate sanno fare sempre la scelta giusta in tema di abbigliamento, senza tralasciare l’importanza degli accessori. Di recente, abbiamo potuto ammirare entrambe con un lungo shirt dress a tema floreale, un abito adatto all’estate, che si coniuga alla perfezione sia per un’occasione informale che in situazioni che richiedono un dress code più elegante.

Letizia di Spagna, che in questi giorni sta proseguendo il tour del Paese assieme al marito Felipe, ha ultimamente fatto tappa in Galizia sfoggiando un delizioso vestito lungo al polpaccio che ha incantato tutti i presenti. Si tratta di un abito firmato Pedro del Hierro, uno dei brand preferiti dalla Regina consorte, che attualmente è possibile acquistare a prezzo scontato alla modica cifra di 95 euro. Ancora una volta, dunque, la Ortiz ci sorprende con un look non troppo costoso e facilmente replicabile da tutte noi.

Il vestito è un long shirt dress a maniche corte, con una cintura in vita realizzata dello stesso tessuto. Perfetta è anche la scelta dei colori: la base crema dell’abito è ripresa dalle scarpe, delle décolleté di Carolina Herrera, mentre la clutch in pelle verde richiama la bellissima stampa floreale, che dona un tocco molto fresco all’outfit. Senza dover aggiungere troppi accessori per impreziosire il suo stile, Letizia ha optato semplicemente per un paio di orecchini a cerchio e per il suo anello di Karen Hallam, dal quale non si separa mai.

Solo qualche giorno prima, anche Kate Middleton aveva sfoggiato un abito simile: la moglie del Principe William ha indossato uno shirt dress di cotone bianco con stampa a pois blu, firmato Suzannah. La sua è una scelta decisamente più costosa, dal momento che il vestito costa ben 995 sterline, ma si è rivelata davvero perfetta per l’occasione, regalandole un look fresco e giovanile, senza rinunciare ad un tocco di eleganza.