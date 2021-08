Letizia di Spagna meravigliosa: gonna blu con spacco vertiginoso e scarpe d’oro

editato in: da

Letizia di Spagna, look blu navy con spacco intrigante

Letizia di Spagna ricompare in pubblico dopo una settimana senza eventi ufficiali e lascia letteralmente senza fiato con un look blu navy in seta, dalle forme morbide che accarezzando la silhouette di Sua Maestà, e dallo spacco intrigante che ne svela le gambe dall’abbronzatura perfetta. Per non parlare delle sue favolose slingback dorate.

Letizia e Felipe di Spagna sono già a Palma di Maiorca con le figlie Leonor e Sofia, dove abitualmente trascorrono le loro vacanze estive. In questo periodo, alternano gli eventi pubblici con giorni di riposo. Così mentre il Re si sta preparando alla tradizionale regata reale, la Regina ha partecipato alla serata conclusiva dell’Atlàntida Mallorca Film Fest, primo evento pubblico dopo la notizia della scomparsa della nonna.

Scarpe d'oro Puoi acquistare online un paio di scarpe metallizzate in stile Letizia di Spagna

Aveva già presenziato al gala nel 2019 dove aveva sfoggiato un outfit semplice in cui spiccavano dei pantaloni effetto fit e le sue Manolo Blanhik trasparenti. Nel 2021 cambia decisamente stile e indossa un nuovo completo blu. Si tratta di un magnifico due pezzi, blusa e gonna lunga, entrambi firmate Galcon.

La Reina Letizia scommette su quello che è diventato il colore da lei preferito per gli eventi serali, il blu navy, simbolo di eleganza raffinata e sobria. Semplice come il design del completo che ha scelto: il top è sbracciato per esaltare i muscoli delle braccia, mentre la stoffa morbida forma quasi un drappo sul décolleté. La gonna invece, lunga fino alle caviglie, nasconde uno spacco vertiginoso, che svela le gambe della Regina, toniche e abbronzate. Donna Letizia osa sedersi con le gambe accavallate e lo spacco scopre ben più che il ginocchio, lasciando poco all’immaginazione.

La linea del completo, morbida e avvolgente, è ideale per esaltare la figura femminile ed è senz’altro una delle più usate dalla Regina. Infatti, possiede diversi capi “a involucro” come vengono definiti.

A rendere più chic il due pezzi, le slingback d’oro dal tacco altissimo, del suo marchio di calzature preferito, Magrit, con cui ha debuttato lo scorso giugno, che coordina con una clutch blu come il vestito, firmata Carolina Herrera.

Letizia ha raccolto i capelli in uno chignon spettinato con ciocche che le ricadono sul viso, dandole un’aria meno strutturata e più casual. La pettinatura le permette di mettere in evidenza i suoi orecchini a cerchio, lucidi, di Coolook. Mentre non si separa mai dall’anello d’oro, regalo delle figlie.