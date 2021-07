Letizia di Spagna in lutto, morta la nonna a 93 anni

editato in: da

Letizia di Spagna celebra gli atleti olimpici: il look è minimal ma d’effetto

Letizia di Spagna è stata colpita da un grave lutto, è morta a 93 anni sua nonna, María del Carmen Álvarez del Valle, meglio conosciuta come Menchu. A dare la notizia è stato il magazine spagnolo, Semana.

Letizia di Spagna era molto legata a nonna Menchu che adorava le sue bisnipoti, Leonor e Sofia, figlie della Regina e del Re Felipe. La sua morte, stando a quanto riporta Hola!, lascia un grande vuoto nella famiglia.

A ispirare alla Reina Letizia la carriera da giornalista, è stata proprio sua nonna che ha lavorato per 40 anni come conduttrice radiofonica, prima in emittenti locali delle Asturie, per poi fare carriera fino a collaborare con Radio Nacional España. Menchu del Carmen Álvarez del Valle aveva dichiarato di essere “innamorata della radio” e di voler essere ricordata come una donna dedita al lavoro.

A Hola! si definì come una donna “intelligente, generosa e con una memoria formidabile”. La sua ultima intervista risale allo scorso anno per il magazine, Travel, Live and Savor, in cui ha ripercorso i momenti più significativi della sua carriera, ha parlato del marito e dell’amore per la sua terra, le Asturie.

Letizia dunque deve molta a nonna Menchu che l’ha fortemente influenzata sia nella scelta della carriera, prima di sposare Felipe infatti era una giornalista affermata, sia nella disciplina e nella forza di carattere che a sua volta ha trasmesso alle figlie, Leonor e Sofia, con un’educazione rigida.

La signora Menchu era molto affezionata alle nipotine. E nel 2019 non ha voluto perdersi il primo discorso pubblico di Leonor, futura Regina di Spagna, durante la consegna dei premi Principessa delle Asturie.

In quell’occasione è apparsa visibilmente commossa mentre la pronipote al teatro Campoamor di Oviedo ha ricordato il paese d’origine della madre e della bisnonna. “Le Asturie sono la terra di mia madre. Porto sangue asturiano”, questa la frase di Leonor che suscitò grande emozione in nonna Menchu, nata nel 1938 a Santander.