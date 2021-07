Letizia di Spagna, l’abito blu notte del potere è una lezione di stile

editato in: da

Letizia di Spagna ricicla l’abito blu del potere

Letizia di Spagna con suo marito Felipe presiede alla cerimonia di commemorazione per le vittime della pandemia. Per l’occasione austera, la Reina indossa uno dei suoi abiti preferiti, firmato Bottega Veneta.

Lasciate a Palazzo le figlie dopo aver incontrato le compagne della primogenita, Leonor, Letizia di Spagna ha partecipato al secondo tributo per gli operatori sanitari e in genere tutte le vittime del Covid. La cerimonia si è svolta alla presenza di 700 persone, debitamente distanziate, tra queste Araceli Hidalgo, 97 anni, la prima vaccinata in Spagna, che ha lasciato un messaggio di speranza soprattutto per i giovani.

La Reina Letizia ha scelto di presentarsi con uno dei suoi look favoriti, che la stampa spagnola definisce “fetish”. Si tratta di un abito blu notte, firmato Bottega Veneta, dal taglio classico che valorizza la silhouette della Sovrana, puntando sul girovita con una sottile cintura di stoffa, la scollatura a V è discreta, mentre il corpetto è decorato con piccole farfalle nere.

Il vestito a mezzemaniche con gonna midi, svasata, è l’emblema dell’essenzialità e dell’eleganza italiana. Il colore blu scuro conferisce autorevolezza a Donna Letizia e ne indica il potere, poiché simboleggia lealtà, fiducia ma anche apertura e comunicazione.

L’abito particolarmente sobrio e raffinato è stato più volte indossato dalla Regina. Ha fatto il suo ingresso nel guardaroba di Letizia nel marzo del 2018 quando lo indossò per una cerimonia a Santiago de Compostela, poi nel 2019 lo ripresentò al Teatro Real e qualche mese più tardi lo indossò per visitare una mostra alla Biblioteca Nazionale. Infine, lo mise per incontrare i membri della Fondazione Principessa delle Asturie.

Indubbiamente è uno dei capi essenziali del suo guardaroba e ogni volta che lo indossa, Letizia ci dà una lezione di stile.

Per la cerimonia a Plaza de la Armeria, la Regina ha scelto accessori importanti: le sue iconiche Manolo Blahnik a stampa rettile e la clutch nera di Carolina Herrera. I capelli sono raccolti in uno chignon spettinato che mette in risalto gli orecchini di brillanti.

Al suo fianco, Felipe, ha scelto un completo blu, perfettamente coordinato a quello della moglie.