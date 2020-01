Regala un biglietto di sola andata a chi vuole uscire dalla tua vita, starai meglio

editato in: da

Chi vuole esserci per te, trova sempre il modo di farlo. Così come chi dimostra di tenere a te e alla tua felicità. Le persone confuse e scostanti, però, non dovrebbero far parte della tua vita. Ecco perché dovresti regalare loro un biglietto di sola andata.

In un rapporto di coppia è normale vivere momenti difficili e crisi passeggere. Tuttavia, per superarle si deve lottare insieme e avere la forza, ma soprattutto la voglia, di andare avanti. Attraversare un periodo non proprio felice non significa andarsene, è proprio il contrario.

In certe circostanze, però, alcune persone si nascondono dietro a frasi di circostanza dimostrando di non tenere alla relazione. È proprio questo il momento in cui bisogna lasciare uscire dalla propria vita chi non vuole restare. Amiche, fidanzati, mariti.

Non cercare di trattenere chi non vuole più stare con te solo per paura della solitudine. Ti faresti male. Ritrovarsi improvvisamente senza quel punto di riferimento, non è facile, sembra che tutto ti crolli addosso, ma è in quei momenti che capisci che una storia d’amore o – perché no – un’amicizia amicizia, è giunta al capolinea. Per questo è bene lasciar uscire dalla tua vita quella persona.

Amare è un atto di libertà. Se il tuo partner decide di andarsene vuol dire che ha esaurito tutte le sue energie. Purtroppo niente potrà farlo ritornare se lui non vuole. Devi solo accettare la sua scelta e lasciarlo andare. Presto si apriranno nuove porte anche per te.

Lasciare andare chi non vuole più restare con te, è un atto d’amore soprattutto verso la tua persona. Chi si oppone dimostra solo di avere paura.

L’amore e i sentimenti sono sempre più fragili. Al giorno d’oggi le persone si lasciano o chiudono rapporti di amicizia come se prendessero un caffè al bar. Per questo non vale la pena trattenere chi non vuole restare, ma è meglio regalare un biglietto di sola andata.

I sentimenti e le emozioni che si provano in certe circostante sono qualcosa di unico, perché mortificare il loro significato più autentico? Chi non vuole stare con te, ha tutto il diritto di andarsene. Per te può essere soltanto l’inizio di un nuovo capitolo più felice.