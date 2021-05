Kate e William sorprendono tutti e aprono un canale su YouTube

editato in: da

A dieci anni dalle loro nozze, Kate Middleton e il Principe William si mostrano al mondo sempre più uniti e felici. Consapevoli che saranno loro, prima o poi, ad avere in mano le redini della Monarchia, fanno di tutto per dimostrare al popolo di essere adatti al ruolo di Re e Regina Consorte. E, per questo, sono sempre alla ricerca di nuovi modi per informare sulle loro attività e per creare un legame con le persone che li seguono con affetto.

Come altri membri della Famiglia Reale, tra cui il Principe Carlo e sua moglie Camilla, fino a questo momento i Duchi di Cambridge hanno utilizzato Instagram per condividere novità e dolcissime foto di famiglia. Per poter permettere sempre a più persone, però, di dare uno sguardo alla loro quotidianità hanno dato vita ad un nuovo progetto e hanno aperto un canale YouTube per mostrare i momenti più importanti della loro vita e gli eventi a cui prenderanno parte.

Il primo brevissimo video condiviso dai Cambridge per dare il benvenuto a tutti gli utenti che hanno già deciso di seguirli, è semplicemente bellissimo. Kate e William hanno deciso di eliminare ogni traccia di formalità, adottando l’ironia e mostrandosi come una qualsiasi coppia di marito e moglie che scherza e si punzecchia con affetto.

Grandi sorrisi e grande naturalezza, che fanno dimenticare le accuse lanciate da Harry e Meghan. Il più piccolo dei figli di Carlo, infatti, aveva affermato che il fratello maggiore era imprigionato nella vita di corte e dai doveri imposti dalla sua posizione. Nelle immagini, invece, i Duchi di Cambridge appaiono perfettamente a loro agio e, soprattutto, estremamente felici.

Kate e William hanno così deciso di attirare su di loro l’attenzione, lasciando da parte polemiche e problemi familiari. Attraverso i social e le loro azioni, proveranno a dimostrare di essere pronti a trainare la Famiglia Reale e a fare da spalla alla Regina Elisabetta, che sta attraversando un periodo delicato e difficile.

La curiosità per ciò che condivideranno con Kate e William sul loro canale YouTube è alle stelle: oltre la partecipazione ad eventi istituzionali, mostreranno anche qualche aspetto più intimo della loro quotidianità con i piccoli George, Charlotte e Louis?