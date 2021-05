Kate Middleton, il trench in tartan è una meraviglia e il blazer verde lo vogliono tutte

editato in: da

Kate Middleton osa coi jeans skinny e poi indossa il blazer perfetto

Kate Middleton è pronta a lasciare la Scozia dopo un tour di diversi giorni che l’ha vista impegnata con William. E ancora una volta dà prova di sé in fatto di stile con un look semplicemente favoloso dove il pezzo forte è il trench in tartan blu, verde e viola, firmato Holland Cooper, che è un capolavoro della moda e della diplomazia. Per poi passare a un outfit più informale in cui ha rinfrescato il blazer verde bosco di Massimo Dutti che indossò in uno dei tanti videomessaggi degli ultimi tempi.

In questi giorni Kate Middleton ci ha deliziato con cambi d’abito molto diversi tra loro. Prima il blazer blu elettrico di Zara, poi il cappotto color cammello di Massimo Dutti con la sciarpa di un brand locale in omaggio alla Scozia. Mentre per la visita alla sua università, la St. Andrew, dove è nato l’amore tra lei e William, ha indossato il perfetto completo navy con uno splendido maglione a righe di Erdem. E a proposito di maglie, il golf rosa, nordico, e i jeans skinny non sono passati inosservati.

Dunque, il guardaroba della Duchessa di Cambridge è tornato ai fasti di un tempo. Ma Kate, mettendo in pratica gli insegnamenti della Regina Elisabetta sul power dress, si è superata. Per incontrare al Palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo i membri della NHS Charities Together, ha indossato il fantastico Marlborough Trench Coat, di Holland Cooper, lungo fino alle caviglie, in heather tartan, da 983 euro.

Per slanciare la figura, Lady Middleton ha calzato delle décolletée in velluto verde di Manolo Blahnik. Mentre sotto il trench si intravvedeva una lunga gonna scintillante, a pieghe, del brand Joseph skirt, uno dei preferiti dalla Duchessa. Mentre i capelli, acconciati in un semi-raccolto, esaltavano gli orecchini a goccia con zaffiri.

William e Kate sono arrivati all’appuntamento a bordo della Land Rover, modificata personalmente dal Principe Filippo, scomparso lo scorso 9 aprile. Un tenero omaggio in memoria del nonno, Duca di Edimburgo.

Poi un rapido cambio di look per recarsi al Starbank Park, il parco di Edimburgo. Kate ha scelto un outfit più sportivo, indossando il blazer verde di Massimo Dutti (162 euro) che ha fatto impazzire tutte la prima volta che lo ha sfoggiato. Lady Middleton lo ha abbinato a un paio di pantaloni a sigaretta e una favolosa camicia bianca a pois. Mentre ai piedi portava le sue Superga bianche. La Duchessa di Cambridge ha trascorso tre notti lontano dai suoi figli, dunque è stata molto felice di incontrare alcuni bambini.

Non contenta, Kate ci ha deliziato con un terzo cambio d’abito. Per giocare a tennis, la Duchessa ha riciclato il suo golf iconico di Ralph Lauren, da 144 euro. Il tour di William e Kate si conclude qui, il rientro a Londra è previsto nel pomeriggio del 27 maggio.